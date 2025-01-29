健康網》19款過年零食這樣吃！ 輕鬆控制100大卡不怕胖

營養師表示，少量吃零食，解嘴饞不怕胖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節年間，除了大魚大肉外，免不了零食配茶，閒話家常吧！營養師李婉萍在臉書專頁發文整理19款傳統甜、鹹零食熱量，並分享只想吃100大卡，各零食可以吃多少，輕鬆控制份量，小解嘴饞不爆卡，安心吃不怕胖！

100大卡傳統甜零食比一比

芝麻杏仁糖：芝麻杏仁糖熱量最高，因此想控制在100大卡間，只能吃2片／17克；僅僅2片，就含有6克碳水化合物。

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麻花捲：麻花捲建議只吃半個／18克份量，將熱量控制在百大卡間。另，吃半個相當於吃進9克碳水化合物。

天公豆：可以吃11顆／19克，攝入9克碳水化合物。

春棗：建議控制在10根／20克內，其含有13克碳水化合物。

牛軋糖：吃2片／21克即可，含有12克碳水化合物。

核棗糕：建議吃2片／21克，碳水15克。

雪Q餅：2塊／22克就達到100大卡，光是2塊雪Q餅就含有碳水14克。

花生糖：控制2片／24克，攝入碳水14克。

麻荖：吃2小塊／25克，就會攝入100大卡熱量、12克碳水。

軟糖：糖最多，建議只吃6顆／28克，其碳水約為23克。

由上可知，若想將熱量控制在100大卡內，麻花捲建議只吃半個、麻荖只能吃2小塊、核棗糕吃2片；尤其芝麻杏仁糖熱量最高，建議只吃2片，另，軟糖含糖量高，也應控制在6顆內，以免不小心吃太多，熱量爆表，碳水也跟著爆表。

營養師表示，嘴饞時可以小吃零食，並整理10款傳統甜零食（左）、9款鹹零食（右）每100大卡之份量。（圖取自李婉萍臉書專頁）

100大卡傳統鹹零食比一比

冬筍餅：冬筍餅熱量最高，建議只吃3.5片／17克，此時同時也會吃進9克碳水。

蠶豆酥：可以吃10個／18克，10個蠶豆酥約含有8克碳水化合物。

菜脯餅：想讓熱量控制在100大卡內，菜脯餅只能吃17片／18克，此時攝取到10克碳水化合物。

卡哩卡哩：吃11個／19克，攝取碳水12克外，可讓熱量控制在100大卡。

小耳朵餅乾：建議控制在16片／20克內，其含有13克碳水化合物。

豆干：吃1小把／26克即可，含有碳水13克，醣份最多。

牛肉乾：牛肉乾建議只吃1手掌大／29克，並攝入碳水11克。

豬肉乾：3條／30克，碳水13克。

魷魚絲：控制1小把／33克，攝入碳水10克。

由以上可知，嘴饞時建議牛肉乾吃1手掌大、魷魚絲控制1小把、菜脯餅吃17片等，以將熱量控制在100大卡。此外，在9種傳統鹹零食中，冬筍餅熱量最高，因此想要僅吃進100大卡者，建議吃3.5片即可；另，豆干醣份最高，想要熱量在100大卡內，需控制在1小把的份量，以免熱量、醣份攝取過多。

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