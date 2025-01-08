健康網》冬日4大暖身食物！ 它號稱「天然補血劑」

張瑜芹指出，紅棗被譽為「天然補血劑」，富含鐵質與維生素C，不僅能提升免疫力，還能促進血液生成。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著氣溫驟降，手腳冰冷成為許多女性在冬天的困擾。除了穿暖衣物、使用暖暖包之外，飲食調理也是一大秘訣！新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」上表示，選對食物能夠有效幫助身體暖和起來，告別寒冷煩惱。她推薦4種適合冬天食用的暖身食物，包含生薑、紅棗、羊肉、糯米。

4大暖身食物

1. 生薑：生薑含有「薑辣素」，有助於促進血液循環，幫助身體對抗寒冷。無論是泡一杯薑茶、生薑紅糖水，還是加入日常料理中，都是驅寒暖身的好選擇。

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2. 紅棗：紅棗被譽為「天然補血劑」，富含鐵質與維生素C，不僅能提升免疫力，還能促進血液生成。紅棗搭配薑片煮成紅棗薑茶，更能發揮雙重效果。

3. 羊肉：羊肉屬性溫，富含優質蛋白質與鐵質，有助於補氣養血，是冬季進補的首選。羊肉湯或羊肉爐不僅暖胃，還能促進全身血液循環。

4. 糯米：糯米性溫，能補氣益血。吃上一碗熱騰騰的糯米粥，既能暖胃，又能迅速補充能量，讓人一整天都充滿元氣。

張瑜芹也建議將紅棗、桂圓與生薑一起煮成暖身茶，或是將羊肉搭配胡蘿蔔、枸杞燉湯，不僅美味，還能兼顧營養，讓身體在冬日裡感到暖呼呼的幸福感。她強調，雖然暖身食物效果佳，但仍須適量攝取，以免引起消化不良或身體不適。透過這些天然食材的巧妙運用，讓這個冬天不再為手腳冰冷所苦。

張瑜芹說，糯米性溫，能補氣益血。吃上一碗熱騰騰的糯米粥，既能暖胃，又能迅速補充能量。（圖取自freepik）

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