精液有毒！ 澳洲研發基因雄蚊 讓雌蚊「交配就死」

據了解，全世界大約有3500種蚊子，其中只有40種可以攜帶瘧疾。（路透社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲麥覺理大學（Macquarie University）的研究團隊正研發一種新型蚊蟲防治技術，利用基因改造雄蚊將蜘蛛和海葵的毒素蛋白於交配時注入雌蚊體內，藉此縮短雌蚊壽命，以有效控制蚊媒疾病的傳播。這項刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究，以果蠅實驗為基礎，進一步應用於會傳播登革熱、茲卡病毒等疾病的蚊子種類。

據《衛報》報導，這項被稱為「毒雄技術」的新方法，將有望迅速抑制如登革熱等蚊媒疾病的爆發。全球每年約有3.9億個登革熱病例，而此技術不必再廣泛噴灑可能危害當地昆蟲生態的殺蟲劑。研究人員我們最希望達到的理想狀況是：雄蚊與雌蚊交配後，雌蚊立即死亡。

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研究人員使用微小的玻璃針，將新的基因注入剛產下的蚊卵中。由於只有雌蚊會吸血，且通常在羽化後的24到48小時內交配，並可持續叮咬數週，進而傳播疾病，因此，這項「毒雄技術」將能有效降低雌蚊的吸血頻率。根據研究，此技術可望將雌蚊的吸血率降低40%至 60%。

雖然過去也有其他基因生物防治方法，利用雄蚊來降低蚊子後代的生存力、吸血能力或疾病傳播能力，但研究人員指出，新方法直接針對雌蚊，透過這種方法，可以立即減少雌蚊的數量，進而可望迅速降低這些病媒傳播疾病的擴散。

未參與此項研究的墨爾本大學演化生物學家施密特博士（Dr. Tom Schmidt）表示，殺蟲劑抗藥性已是一個全球性的問題，促使科學家們開發其他的害蟲管理方法。「蚊子對殺蟲劑產生抗藥性的速度非常快，而且牠們還能傳播這種抗藥性。牠們可以進化出抗藥性，也可以透過搭乘船隻和飛機將其傳播到世界各地。」

他並指出，澳洲先前的另一種方法是讓蚊子感染沃爾巴克氏菌（Wolbachia），此方法已大幅降低了北昆士蘭的登革熱傳播率。他認為，基因防治方法也可能奏效，並強調蚊蟲控制並非一體適用。

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