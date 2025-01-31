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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》耳朵嗡嗡5情況快就醫 中藥+穴位助緩解

2025/01/31 14:29

中醫認為，耳鳴主要與肝腎虧虛、清陽不生、肝火上擾、痰濁阻竅、風熱壅遏等有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫認為，耳鳴主要與肝腎虧虛、清陽不生、肝火上擾、痰濁阻竅、風熱壅遏等有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕總有嗡嗡不息的聲音在困擾你嗎？彰化馬光中醫診所醫師吳育葳表示，中醫認為耳鳴主要與肝腎虧虛、清陽不生、肝火上擾、痰濁阻竅、風熱壅遏等有關。如果出現以下狀況，可以考慮看中醫來改善不適，提高生活品質。

●感冒後，1週內耳鳴沒改善。

●長期有過敏性鼻炎、鼻竇炎的問題，導致耳咽管阻塞，耳鳴狀況時好時壞。

●有胃食道逆流的問題，導致耳咽管障礙。

●睡眠障礙的問題，睡得好耳鳴聲減少，睡不好耳鳴聲就增加。

●耳鳴年久多年，西醫常規治療無效，如類固醇、鎮定劑、增加血循藥物，甚至是高壓氧治療。

中醫角度看耳鳴

●肝腎虧虛：肝腎不足會導致氣血虧虛，血液無法傳達至耳朵，引發耳鳴。這類型的耳鳴多表現為低頻、持續的耳鳴，伴隨著腰膝酸軟、頭暈目眩、失眠等症狀。

●清陽不生：精神倦怠，食量小胃口差，身體氣血循環差，導致耳鳴聲時大時小，休息充分時耳鳴聲降低，勞累時耳鳴聲增加，並伴隨腹瀉的情形。

●肝火上擾：壓力大或情緒不穩，導致肝火上升，影響到耳部的氣血運行，從而產生耳鳴。這類耳鳴多突然出現，聲音尖銳，並伴隨煩躁、易怒、頭痛、口苦、肋骨側面疼痛、便祕等症狀。

●痰濁阻竅：由於飲食不節制、飲酒過量或脾胃消化功能失調，痰濁內生，阻塞耳道，影響聽覺功能，會導致耳鳴，症狀常見於肥胖或體質偏濕重的患者。

●風熱壅遏：感冒導致耳鳴，耳鳴如刮風樣，並有耳閉脹悶感。伴隨症狀為鼻塞、鼻涕多、頭痛、身體發熱。

中醫治療耳鳴

●中藥治療：依據不同的證型給予相應的藥物。

1.病程長的患者，加入補益肝腎的藥物，如石菖蒲、熟地、山茱萸、菟絲子、肉桂、補骨脂等；清肝火藥物，如龍膽草、梔子、蘆薈等。

2.痰多者伴隨胸悶耳鳴者，加入去痰藥物，如半夏、陳皮、天南星等。

3.感冒伴隨耳鳴的患者，加入清肺熱藥物，如薄荷、銀花、連翹、黃芩、蔓荊子等。

●針灸：針刺相關穴位，如聽會、翳風、風池、外關等，有助於疏通經絡、調理氣血，每天按摩上述穴位5-10分鐘，能助於經絡氣血通暢，減少耳鳴不適感、緩解症狀。

健康網》耳朵嗡嗡5情況快就醫 中藥+穴位助緩解

4穴道助改善耳鳴。（馬光中醫診所提供）

1.聽會穴：穴位在耳珠下前凹陷處，張口取之，有疏經活絡、開竅益聰作用，主治耳鳴、中耳炎、顳顎關節痛，也可治療病患耳內悶塞和深層疼痛的感覺。

2.翳風穴：穴位在耳後骨頭下端凹陷處，有疏風通絡、開竅益聰與鎮痛的作用，主治耳聾、顏面神經麻痺、三叉神經痛。

3.風池穴：穴位在耳後骨頭後端凹陷處，有通經活絡，疏風解熱，明目益聰，主治頭痛、耳聾、眩暈、落枕。

4.外關穴：穴位在手腕背側腕橫紋上3個指幅距離，主治上肢疼痛、耳聾、感冒發熱、頭痛。

不治療耳鳴恐增失眠、憂鬱症風險

吳育葳說，當耳鳴音量逐漸加大，持續時間拉長，最後因為內耳血液循環不良，導致內耳神經壞死，造成重聽、聽力喪失等風險；長期耳鳴的患者，除了日常生活不便之外，到最後還會因情緒、壓力等問題產生失眠、自律神經的問題，增加焦慮、憂鬱症風險。

吳育葳強調，耳鳴被視為身體氣血或臟腑失調的表現，通過中醫的調理，可以從根本上改善耳鳴症狀。及自我日常良好的生活習慣，保持心情愉悅，情緒穩定不亂發脾氣；避免身體過度疲勞，適度休息；清淡飲食，避免過多烤炸辣等刺激性食物；避免飲酒過量。建議患者在出現耳鳴時及早尋求專業醫師進行治療，以達到更好的療效。

健康網》耳朵嗡嗡5情況快就醫 中藥+穴位助緩解

彰化馬光中醫診所醫師吳育葳。（馬光中醫診所提供）

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