春節呼吸道病毒流行 吃止痛退燒藥小心過量「傷肝」

春節連假是流感、新冠肺炎等呼吸道病毒盛行時期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕春節連假是流感、新冠肺炎等呼吸道病毒盛行時期，不少民眾會出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，含有乙醯胺酚（acetaminophen）成分的止痛退燒藥，常見於單方或複方的綜合感冒藥，但藥師提醒民眾使用時要注意劑量，以免過量服用恐增加「傷肝」風險。

台北市藥師公會發言人王明媛表示，目前市售的乙醯胺酚劑型大多為每顆口服錠劑含500毫克，原則上每次吃1顆，但有時成人症狀嚴重，可能要1.5顆或2顆才能壓下來，但每日安全劑量最高不可超過8顆，換句話說，以4000毫克為限，超量使用可能會有一些肝臟方面的風險。

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根據藥害救濟基金會的資料，乙醯胺酚經由肝臟代謝，所產生的代謝物再進入腦血屏障，與大腦、脊髓的受器結合，由中樞神經產生止痛效果。若服用過量或肝功能下降時，肝臟無法正常代謝，其代謝物反而會產生毒性，發生肝傷害，當劑量愈高、毒性愈大，肝損傷也愈嚴重。

乙醯胺酚引起的肝傷害，進展通常是又快又急，最初24小時內會有噁心嘔吐、臉色蒼白、容易疲倦等症狀，但也有人亳無症狀。幾天後，肝臟開始罷工，出現腹部疼痛、無法解尿等症狀，最明顯就是黃疸，皮膚與眼白發黃，小便顏色變深，像茶褐色等。

藥害救濟基金會也指出，在歐美國家，乙醯胺酚過量中毒是急性肝衰竭的主要原因，許多人是誤服2種以上含乙醯胺酚的藥品，例如複方的綜合感冒藥，每顆也含有乙醯胺酚成分100至500毫克不等。

王明媛說明，疼痛原因多種，止痛藥不是只有乙醯胺酚成分，像是布洛芬（ibuprofen）成分用於經痛、神經肌肉痛、牙痛，甚至頭痛都有一定效果，因此若是疼痛強度較大、較複雜，建議可以在購買藥品時，詢問藥師建議，且春節連假期間不少藥局都未打烊，相信能夠提供民眾幫助。

王明媛指出，不宜某種特定止痛成分吃到極限值無效才想要怎麼辦，建議使用止痛藥2、3次未緩解疼痛，就應該考慮是否尋求其他方式。

藥害救濟基金會也提醒，有病毒型肝炎或肝硬化等肝疾患的病人、酒癮者、節食、營養不良，或服用來路不明中草藥、保健食品的人，服用乙醯胺酚前應諮詢醫師或藥師，監測肝功能，留心肝傷害早期症狀。

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