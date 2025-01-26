預防出現「過年焦慮」 小妙方替心理大掃除

心理師表示，過年焦慮不僅僅來自節日的熱鬧與喧囂，也與家庭聚會、社交場合、財務負擔等多重因素有關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節是許多人期待與家人團聚、慶祝新一年開始的時刻，但對某些人來說，這段時間卻可能帶來不同程度的焦慮與壓力，出現「過年焦慮」情形，衛生福利部桃園療養院臨床心理師陳嬿竹表示，過年焦慮雖然常見，但可以透過替自己規劃獨處時間、設定界線、練習安撫情緒，或是尋求資源與支持，減輕過年焦慮的影響，幫自己的心理「大掃除」、調適自己的心情。

陳嬿竹表示，過年焦慮不僅僅來自節日的熱鬧與喧囂，也與家庭聚會、社交場合、財務負擔等多重因素有關，並可能依個人狀況及內在資源，產生心情的焦慮、低落、疲憊感、失眠等等，影響個人的心理健康與適應，建議可以透過以下方法來減輕影響。

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若出現過年焦慮，不妨藉由替自己規劃獨處時間、設定界線、練習安撫情緒，或是尋求資源與支持，減輕過年焦慮的影響。（桃園療養院提供）

第一、規劃每天屬於自己的me-time，提前規劃跟安排好年節中，每天能與自己獨處的時間與空間，在這段時間內可以做自己喜歡、想做的事，不受他人的打擾，沉澱及平復自己的心情；第二、幫自己設定界線，例如「設定工作與休息的界線」，休息的時候就讓自己單純休息，如果休息時候必須回應工作上的消息，不妨幫自己設定每天固定的時間，僅在時間段內回應、處理工作內容，或是「設定與親友談話的界線」，先在心裡預想好哪些問題是可以跟他人分享的、哪些問題太私人而不想告訴他人，當問題超出了可以回應的界線，就勇敢拒絕、轉移話題。

第三、練習安撫自己情緒的方法，包括「呼吸練習」腹式呼吸是舒緩焦慮情緒的有效工具，當你感到焦慮時，可嘗試坐下或躺下，找一個舒適的姿勢、保持身體放鬆，緩慢地吸氣，讓空氣充滿你的肺部，持續4秒，慢慢地吐氣，完全排出肺部的空氣，持續6秒，重複這個過程5到10 次，每次吸氣和吐氣時間可逐漸延長，「正念冥想」幫助自己專注於當下、減少自我的批評，先找一個安靜的地方，坐下來閉上眼睛，集中注意力於自己的呼吸，不強求他變得深或慢，只須觀察每一次的吸、吐氣，當思緒開始游走時，輕輕地將注意力帶回到呼吸上，無需評價自己的思緒，「進行輕鬆的運動」運動能夠釋放腦內啡，幫助自己情緒穩定、感到愉悅，即使是短時間的輕鬆運動，如散步、伸展、瑜伽等，都能幫助緩解焦慮和低落的情緒。

心理師指出，「練習腹式呼吸是舒緩焦慮情緒的有效工具；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

第四、尋求資源與協助，可與家人或朋友談論自己的感受，抒發自己的心情、獲得理解與支持，有需要時亦可撥打衛福部安心專線1925、生命線協談專線1995、張老師專線1980，或前往各縣市精神醫療機構尋求專業協助。

陳嬿竹表示，過年焦慮是一種普遍現象，並非不正常的情緒反應，了解自己焦慮的根源，並運用適當的方法來調適，讓自己在節日過得更加輕鬆愉快。

桃園療養院臨床心理師陳嬿竹建議，不妨藉由替自己規劃獨處時間、設定界線、練習安撫情緒，或是尋求資源與支持，減輕過年焦慮的影響，幫自己的心理「大掃除」。（桃園療養院提供）

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