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6旬男腎囊腫腰痠痛 軟式輸尿管鏡搭高能量鐳射解大患
〔記者王俊忠／台南報導〕62歲吳先生因右側腰痠痛持續近1個月，到奇美醫院求診，電腦斷層發現其右腎臟有1顆直徑長達12公分的囊腫，醫病討論後施做需自費的「軟式輸尿管鏡」，結合高能量鐳射從尿道進入腎臟內部，以鐳射劃開囊腫並引流，這無傷口的手術讓他術後第2天就出院，腰痠痛不見了、恢復正常生活，連抱起孫子都不會覺得不舒服。
奇美醫院泌尿外科主治醫師蔡易辰指出，腎囊腫與先天基因較有關，難說預防之道，單純腎囊腫發生率不低，亞洲人約7.2%至10.5%，隨著年齡增長發生率漸增，男性比女性稍高，且約每10年囊腫會增大1倍左右。傳統處理腎囊腫方式有細針抽吸（健保給付）及腹腔鏡手術（部分自費），前者低侵入性但易復發；後者風險較高且有3個1公分的腹腔鏡傷口。
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奇美醫院從2019年開始用軟式輸尿管鏡搭配高能量鐳射，經尿道使用軟式輸尿管鏡進入腎臟內部找到囊泡位置，用鐳射將其從內側切開並引流，醫師手術經驗豐富。這種雙管齊下的方式與傳統腹腔鏡手術相比，不僅手術時間短、術後疼痛低、住院時間減少、恢復快且不易復發，體現無創手術的優勢。
此外，連同上泌尿道上皮癌與腎結石，也可以用軟式輸尿管鏡搭配高能量鐳射來做處理。但蔡易辰也說，包括腎囊腫、上泌尿道上皮癌與腎結石對採用軟式輸尿管鏡搭配高能量鐳射療法，都有其適應症，不是所有病灶都能用這種治療方法來處理，尤其這術式是自費項目，一般患者須審慎與專科醫師討論評估，再對術式做決定。
奇美醫院泌尿外科於2024年引進新一代軟式輸尿管鏡，直徑僅0.2公分，合併抽吸系統與可彎式軟鞘，讓被鐳射擊碎的碎石可順利抽吸出來，降低腎結石復發率。這新一代軟式輸尿管鏡彎曲角度、轉動幅度更大、畫質更好，提升醫師在處理無論是囊腫、癌腫瘤、結石等疾病的治療效率，也避免以往常見的併發症。
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