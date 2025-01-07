6旬男腎囊腫腰痠痛 軟式輸尿管鏡搭高能量鐳射解大患

醫師指出，腎囊腫與先天基因較有關，單純腎囊腫發生率不低，亞洲人約7.2%至10.5%，隨著年齡增長發生率漸增，男性比女性稍高；情境照。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕62歲吳先生因右側腰痠痛持續近1個月，到奇美醫院求診，電腦斷層發現其右腎臟有1顆直徑長達12公分的囊腫，醫病討論後施做需自費的「軟式輸尿管鏡」，結合高能量鐳射從尿道進入腎臟內部，以鐳射劃開囊腫並引流，這無傷口的手術讓他術後第2天就出院，腰痠痛不見了、恢復正常生活，連抱起孫子都不會覺得不舒服。

奇美醫院泌尿外科主治醫師蔡易辰指出，腎囊腫與先天基因較有關，難說預防之道，單純腎囊腫發生率不低，亞洲人約7.2%至10.5%，隨著年齡增長發生率漸增，男性比女性稍高，且約每10年囊腫會增大1倍左右。傳統處理腎囊腫方式有細針抽吸（健保給付）及腹腔鏡手術（部分自費），前者低侵入性但易復發；後者風險較高且有3個1公分的腹腔鏡傷口。

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62歲吳先生做電腦斷層發現右腎臟有一顆直徑達12公分的腎囊腫（圖左側處）。（記者王俊忠翻攝）

奇美醫院從2019年開始用軟式輸尿管鏡搭配高能量鐳射，經尿道使用軟式輸尿管鏡進入腎臟內部找到囊泡位置，用鐳射將其從內側切開並引流，醫師手術經驗豐富。這種雙管齊下的方式與傳統腹腔鏡手術相比，不僅手術時間短、術後疼痛低、住院時間減少、恢復快且不易復發，體現無創手術的優勢。

此外，連同上泌尿道上皮癌與腎結石，也可以用軟式輸尿管鏡搭配高能量鐳射來做處理。但蔡易辰也說，包括腎囊腫、上泌尿道上皮癌與腎結石對採用軟式輸尿管鏡搭配高能量鐳射療法，都有其適應症，不是所有病灶都能用這種治療方法來處理，尤其這術式是自費項目，一般患者須審慎與專科醫師討論評估，再對術式做決定。

軟式輸尿管鏡結合高能量鐳射進入腎臟內部燒灼腎囊腫的情形。（記者王俊忠翻攝）

62歲吳先生右腎臟一顆12公分大的腎囊腫（圖左側處），經軟式輸尿管鏡結合高能量鐳射後病灶消失了。（記者王俊忠翻攝）

奇美醫院泌尿外科於2024年引進新一代軟式輸尿管鏡，直徑僅0.2公分，合併抽吸系統與可彎式軟鞘，讓被鐳射擊碎的碎石可順利抽吸出來，降低腎結石復發率。這新一代軟式輸尿管鏡彎曲角度、轉動幅度更大、畫質更好，提升醫師在處理無論是囊腫、癌腫瘤、結石等疾病的治療效率，也避免以往常見的併發症。

奇美醫院泌尿外科醫師蔡易辰示範軟式輸尿管鏡結合高能量鐳射處理腎囊腫的手術方法。（記者王俊忠攝）

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