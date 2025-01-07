上班族「腕隧道症候群」麻木刺痛 3招防疼痛上門

上班族長期用電腦易有「腕隧道症候群」，可透過雙掌向上互貼「手背夾擠測試」，如有刺痛、麻木感，就可能為腕隧道症候群。（中榮埔里分院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕上班族長期使用電腦工作，惟打鍵盤、滑手機等重複動作，容易造成手腕出現「腕隧道症候群」（Carpal Tunnel Syndrome，CTS），引發麻木刺痛，甚至無力情況影響生活，台中榮總埔里分院表示，保持手部正確姿勢、定時休息伸展，以及使用符合人體工學設備，就能減輕腕隧道負擔，避免疼痛找上門。

該院復健科主任柳復威指出，位於手腕的腕隧道，是一條由骨骼和韌帶構成的通道，內含正中神經和數條肌腱，當肌腱因長期重複使用而腫脹發炎，或骨頭的位置發生變化，導致通道內空間變小，此時正中神經便容易受到壓迫。

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患者通常會感到手指麻木刺痛，甚至無力，尤其拇指、食指、中指和無名指的掌面部分較明顯，民眾可透過「手背夾擠測試」（Reverse Phalen's test）自我鑑別，只要將雙手手掌互貼，手指朝上，維持30至60秒，如出現刺痛、麻木感，可能為腕隧道症候群。

該院物理治療師楊婷云說，預防腕隧道症候群，首先必須有正確的手部姿勢，使用鍵盤滑鼠時，保持手腕平直，避免過度彎曲。

上班族用電腦易有「腕隧道症候群」，可透過手指與手腕向背側伸展，直到有緊繃感後維持15秒，重複3至5次進行伸展以舒緩不適。（中榮埔里分院提供）

其次定時休息與伸展，每工作30至60分鐘，雙手應適當休息，可做伸展手腕和手指運動，例如將手指與手腕向背側伸展到有緊繃感後維持15秒，重複3至5次，或進行前臂肌肉按摩，先將手心向上，按摩手腕處肌腱及周邊軟組織。

最後可選擇合適的設備，使用符合人體工學的鍵盤、滑鼠，以及手腕支撐設備等，就能有效減少對腕隧道的負擔，平時保持正確姿勢，避免過度使用手部，可有效預防腕隧道症候群，保障手腕健康。

上班族用電腦易有「腕隧道症候群」，可藉由手心向上、按摩手腕肌腱及周邊軟組織的方式，舒緩手腕不適。（中榮埔里分院提供）

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