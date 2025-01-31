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健康網》過年滿腹「便便」4招改善！少吃白飯 換成它們

2025/01/31 14:49

健康網》過年滿腹「便便」4招改善！少吃白飯 換成它們

營養師說，將主食及配菜換成富含膳食纖維的食物，如糙米、紅薏仁、燕麥，並減少精緻澱粉；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年想大吃特吃，但肚子有一大堆便便怎麼辦？營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享預防便秘4原則，將主食及配菜換成富含膳食纖維的食物，如糙米、紅薏仁、燕麥，並減少精緻澱粉；每日至少吃4碗蔬菜，和2個拳頭大的水果；多喝水，讓排便更順暢；多走路運動，幫助腸道蠕動。

正常健康的糞便

李婉萍指出，根據英國「布里斯托大便分類法」，正常健康的糞便應該會是，黃棕色、黃褐色的長條型糞便，外觀比較像香腸、香蕉，同時表面光滑、柔軟。有定期、順暢不費力的排便習慣，且排出時無黏膩感，不會沾黏馬桶，是非常好的。

大便顏色對應疾病

●深褐色

李婉萍表示，飲食中的動物性脂肪、蛋白質比例較高，膽汁必須大量分泌才能消化。膽汁會使糞便顏色變深，味道也會較重。

營養師說，有時候可能是被細菌病毒感染，所導致的腸胃炎，有拉肚子的症狀，如果觀察一兩天後沒有發燒，排泄物已恢復成黃褐色，就不用太擔心；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師說，有時候可能是被細菌病毒感染，所導致的腸胃炎，有拉肚子的症狀，如果觀察一兩天後沒有發燒，排泄物已恢復成黃褐色，就不用太擔心；圖為情境照。（圖取自freepik）

●綠色

她說，一時之間吃太多深綠色蔬菜，或是體內膽汁來不及分泌消化，食物已快速通過體內被排出，顏色恢復後就無大礙。有時候可能是被細菌病毒感染，所導致的腸胃炎，有拉肚子的症狀，如果觀察一兩天後沒有發燒，排泄物已恢復成黃褐色，就不用太擔心。

●黑色

李婉萍提到，這可能是吃到含鐵量高的食物，像是豬血、豬血糕、櫻桃、桑葚，或額外補充的鐵劑等，以及容易染色的墨魚汁製品。如果不是飲食的影響，要小心是否有上消化道出血的問題，如十二指腸潰瘍、胃潰瘍、出血性胃炎等相關疾病。

●紅色

李婉萍提醒，若飲食中沒有吃到紅色色素（如火龍果），但卻出現紅色糞便，極有可能與下消化道有關，可能是痔瘡或大腸的健康警訊，請盡速就醫檢查。

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