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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

慢性病友健康過好年 營養師教掌握3原則

2025/01/27 19:30

大千綜合醫院營養師曾妙如建議除了每餐七分飽，也建議透過肉類搭蔬菜，補足纖維質。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院營養師曾妙如建議除了每餐七分飽，也建議透過肉類搭蔬菜，補足纖維質。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節闔家歡聚，豐盛佳餚、多樣零嘴、熬夜玩樂等總免不了；但對於民眾來說，尤其是有慢性疾病者，易造成身體的負擔而影響健康。大千綜合醫院營養師曾妙如提醒，過年期間掌握「聰明飲食少負擔」、「規律運動多活力」、「按時服藥保健康」三大原則，才能在年假期間玩得盡興，年後收假健康不打折。

原則一「聰明飲食少負擔」，曾妙如表示，過年飲食不正常是讓許多慢性疾病惡化的重要原因之一，無論是暴飲暴食造成腸胃不適、攝取過多熱量導致肥胖、或是高油高鹽影響慢性疾病，對民眾的健康來說都是一大威脅。因此，她建議除了每餐七分飽，也建議透過肉類搭蔬菜，補足纖維質；選擇天然食材，少加工製品；多喝開水少飲料，多吃水果少零食。另外，每餐要攝取一個拳頭大的水果量，建議可選擇柑橘、小番茄、葡萄、蓮霧、草莓等當季水果來取代零食，不僅增加飽足感，還能攝取豐富維生素及膳食纖維，讓健康大加分。

大千綜合醫院營養師曾妙如建議民眾於年假期間，每天至少運動30分鐘。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院營養師曾妙如建議民眾於年假期間，每天至少運動30分鐘。（大千綜合醫院提供）

原則二「規律運動多活力」，曾妙如表示，吃完年節佳餚，家人朋友常會一同看電視、追劇、玩桌遊等，提醒民眾要記得適時站起來伸展四肢、活動身體，讓血液有良好的循環，並維持良好的基礎代謝率。在年假期間，建議每天至少運動30分鐘，或是透過做家事、到戶外散步、和家人出遊等方式，來減少坐在椅子上的時間。若能利用生活中的空檔，分段累積運動量，每次持續十分鐘運動，就能增加身體活動量，也不用為年後減重而煩惱。

原則三「按時服藥保健康」，曾妙如表示，不少長輩常有「過年吃藥，一整年就要吃藥」的迷思，但其實對於有慢性疾病的病人而言，遵照醫囑規律服藥，並且養成定期監測血壓及血糖的習慣，才是掌握自身健康最重要的方式。春節期間若有身體不適，也務必及早就醫，讓病情獲得妥善的處理，才能健康順心過好年。

大千綜合醫院營養師曾妙如提醒有慢性疾病者，遵照醫囑規律服藥，並且養成定期監測血壓及血糖的習慣，才是掌握自身健康最重要的方式。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院營養師曾妙如提醒有慢性疾病者，遵照醫囑規律服藥，並且養成定期監測血壓及血糖的習慣，才是掌握自身健康最重要的方式。（大千綜合醫院提供）

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