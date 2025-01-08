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健康網》釋迦挑「這色」較好！ 農業部：不只1種有鳳梨味

2025/01/08 06:30

鳳梨釋迦果肉Q、甜中帶酸，有鳳梨或百香果等熱帶水果的綜合味道；示意圖。（資料照）

鳳梨釋迦果肉Q、甜中帶酸，有鳳梨或百香果等熱帶水果的綜合味道；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕釋迦的產季正式來襲！農業部在臉書專頁發文分享挑選與保存方法，挑選果形圓整、顏色均勻、黃綠色果實為佳，注意避開有病蟲斑或損傷的果實；保存時將硬熟果置於室溫，未軟熟前切勿密封包裝，以免影響果實成熟和風味。另外，釋迦有許多品種，其中的非洲驕傲（African Pride）和鳳梨釋迦，都有鳳梨的味道。

農業部指出，台灣是目前全球釋迦栽培面積最大、技術最精湛的國家，出產的釋迦更是甜美可口，馳名海內外。特別是台東縣卑南鄉，以其得天獨厚的環境，成為台灣釋迦的最大產地。

食用釋迦2方法

微軟直接吃：當釋迦散發香氣、手壓有彈性時，正是品嚐的好時機！可以削皮後切塊，或直接挖取果肉享用。

冷藏或冷凍：將軟熟釋迦放入冰箱，冷藏或冷凍後取出品嚐，冰涼口感增添一份清新甘甜。

常見5品種

●非洲驕傲（African Pride）

產期為12月-隔年3月。果實為心臟形或圓錐形之中型果，果皮較平滑略微凹陷，有疣狀小突起，果肉爲白色，有特殊的鳳梨味道。

●台東2號（大目）

產期為7月-隔年4月。果實特大、產量高、鱗溝開裂明顯，成熟度判定方便、市場接受度高，主要之栽培品種（95％以上）；缺點是冬季遇低溫容易裂果。

農業部表示，大目釋迦果實特大、產量高、鱗溝開裂明顯，成熟度判定方便、市場接受度高；示意圖。（資料照）

農業部表示，大目釋迦果實特大、產量高、鱗溝開裂明顯，成熟度判定方便、市場接受度高；示意圖。（資料照）

●台中3號（綠寶）

產期為10月-隔年4月。植株及果實性狀介於番荔枝，與鳳梨釋迦之間，具有大果、豐產、耐低溫，夏期果採後低裂果率，及較慢軟熟等優點。

●鳳梨釋迦

產期為12月-隔年4月。果肉Q、甜中帶酸，有鳳梨或百香果等熱帶水果的綜合味道，因此被稱爲鳳梨釋迦。

●綠鑽

產期為12月-隔年4月。果實為長圓錐形、特大型果，果皮有明顯鱗目，鱗溝爲乳黃色，果肉爲白色，且具傳統釋迦風味。

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