健康網》外出4招護心腦！ 國健署：每15分鐘喝杯溫水

國健署表示，天氣寒冷，身體仍會流失水分，建議隨時補水；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨（6）日起大陸冷氣團南下，氣溫驟降，日夜溫差大，超「傷心」！國民健康署在臉書專頁發文呼籲民眾，外出做好保暖，並調整外出時間、每15分鐘喝200-300毫升溫水，留意心臟病或中風徵兆，護好心、腦，健康過冬！

國健署提醒，日夜溫差大容易增加心肌梗塞和急性中風風險，因此呼籲民眾外出時做好保暖，避免低溫造成的健康問題，並分享外出4訣竅，千萬不可少：

請繼續往下閱讀...

調整外出時間：清晨和傍晚是溫度最低的時段，建議避開低溫和溫差較大的時段出門。

穿搭保暖：根據天氣變化適時增添衣物，並特別注意頭頸部、四肢末梢的保暖。

國健署提醒，根據天氣變化適時增添衣物，並特別注意頭頸部、四肢末梢的保暖；圖為情境照。（圖取自freepik）

隨時補水：天氣寒冷，身體仍會流失水分，建議每15分鐘飲用200至300毫升溫水。

留意心臟病或中風徵兆：民眾若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等心臟病症狀；或出現無法執行「微笑、舉手、說你好」3動作之中風徵兆，應立即就醫，把握黃金治療期。

外出穿搭怎麼穿更保暖？國健署曾建議，內層選擇較貼身的長袖衣物，外層選擇較寬鬆且防水、防風的長版外套，不僅保暖，還能保持靈活活動。不只如此，從寒冷戶外進入室內後，須讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，同時，也建議居家保持室內通風，促進空氣流通。

國健署提醒民眾，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗等心臟病症狀，應立即就醫，把握黃金治療期；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法