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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》夫妻相繼得肺癌！ 一查竟與「它」有關

2025/01/07 11:01

1名6旬婦女在X光健康檢查時，發現3公分大的腫瘤，確診為肺癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

1名6旬婦女在X光健康檢查時，發現3公分大的腫瘤，確診為肺癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名6旬婦人在X光檢查確診肺癌，她聽後心驚膽跳，醫師一問才知道，其丈夫幾年前死於肺癌末期，進一步詢問得知，原來丈夫是名重度吸菸者，常常在家抽菸。對此，胸腔內科醫師醫師蘇一峰直言，「家中一人抽菸，全家一起受害！」

蘇一峰於臉書發文指出，該名婦女在X光健康檢查時，發現3公分大的腫瘤，確診為肺癌。她聽聞後心驚膽跳，因其丈夫幾年前就死於肺癌末期，發現時已末期肺積水，沒多久就病逝。

由於夫妻2人均罹肺癌，讓蘇一峰疑惑該家庭究竟發生了何事，進一步詢問得知，女子丈夫是重度抽菸者，經常在家中抽菸。

蘇一峰指出，過去不少研究都顯示，女性比男性更容易受到菸品的傷害。暴露在同樣的菸品下，女性致癌風險高於男性，氣喘與呼吸道症狀也高於男性！

不只如此，蘇一峰也發現，患者兒子在陪診時，也有咳嗽症狀，並表示孩童小時候吸二手菸，長大容易成為氣喘病人，「家中一人抽菸，全家一起受害！」

6旬婦X光檢查發現3公分的腫瘤，確診為肺癌。（圖取自蘇一峰臉書）

6旬婦X光檢查發現3公分的腫瘤，確診為肺癌。（圖取自蘇一峰臉書）

國健署：注意6危險因子

菸害依世界衛生組織資料顯示，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，約占70-80%，且研究證實二手菸暴露亦會增加20-30%肺癌風險。近年來更發現三手菸對於人體的傷害也不容忽視，在家中或是室內吸菸，會造成有毒物質在環境中殘留，這些物質（主要是焦油）會存在於環境中各種物體表面，一樣會危害健康。

●空氣污染環境：室外空氣污染已有國際實證對人類具致癌性，其主要成分「懸浮微粒（PM）」也被個別評估列為第1級致癌物，長期暴露將增加肺癌的風險。

●炒菜油煙：國人烹調習慣不同於歐美等國，長期暴露烹飪油煙對於人體具有潛在的健康風險。依據過去針對台灣非吸菸女性族群罹患肺癌之研究指出，煮食時未使用抽油煙機之女性，罹肺癌風險較有使用者風險高8.3倍。

國健署指出，炒菜油煙是肺癌危險因子之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，炒菜油煙是肺癌危險因子之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

●特殊職場或居家環境暴露：長期暴露在鉻、鎘、砷等重金屬物質、柴油引擎廢氣或石綿環境下工作的族群，有較高罹患肺癌的危險性。另外，某些建築特殊石材有少部份具輻射及氡氣放射氣體，吸入氡氣量過高，亦增加肺癌的風險。

●肺部相關疾病史：曾患有氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核等肺部疾病病史者，會使罹患肺癌的風險增加。

●肺癌家族病史：研究發現，肺癌發生與家族傾向有潛在關係，即肺癌病患的父母、子女、兄弟姊妹，得肺癌風險比沒有家族史的高，可能與遺傳因素或暴露在相同致癌環境有關。

國健署今（2025）年起放寬肺癌公費篩檢年齡，40-74歲女性及45-74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，或是50-74歲重度吸菸史≥20包-年以上者，每2年1次肺癌低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

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