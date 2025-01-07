2麻疹個案台中趴趴走！ 盧秀燕：注意預防「小考驗」

新年開始，台中出現麻疹個案，衛生局公佈足跡。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新年開始，台中市政府首次市政會議中，市長盧秀燕指出，台中市去年獲評全國最幸福城市，「2025年要繼續幸福哦」，但幸福得來不易，會面臨很多考驗，提醒近來就有小考驗，台中出現首例麻疹個案，提醒民眾注意相關傳染疾病預防。

盧秀燕指出，台中市今年會繼續打造最幸福宜居城市，讓市民繼續幸福，她另提醒，幸福得來不易，會有很多考驗及困難，尤其近來有小考驗要來，因逢疾病好發季節，台中今年接獲通報出現首例麻疹病例，另有外地確診者來台中有足跡，提醒市民注意疾病預防。

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台中市衛生局長曾梓展指出，台中市接獲衛福部疾病管制署通報台中出現首例本土麻疹確診病例，是一名30多歲男性，曾到外縣市群聚醫院照顧家人被匡列，去年12月29日出現頭痛與畏寒等症狀，今年1月1日發現胸部出現紅疹，個案到南部參加活動，1月2日在南部就醫後由南部醫院通報確診，目前仍在住院治療中。

衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力，衛生局已初步掌握個案可傳染期間台中的接觸者共20人，並針對個案活動場域接觸者持續匡列中，接觸者與個案最後一次接觸日去年12/31的隔日今年1/1起算，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，此案預定監測至1月18日止。

新年開始，外縣市確麻疹個案到台中，衛生局公佈足跡。（市府提供）

此外，另接獲北部縣市衛生局通知，有一例北部境外移入麻疹確診個案，曾於去年12月28日可傳染期間在台中公共場域活動並搭乘大眾運輸工具，提醒民眾提高警覺，如有足跡重疊，務必落實自主健康監測，若出現疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

曾梓展特別提醒民眾，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫，不要自行就醫，更不要搭大眾運輸就醫；盧秀燕說，民眾若不清楚要連繫何單位，可撥1999查詢。

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