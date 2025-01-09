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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》枸杞菊花茶顧好肝！ 中醫教夜班養生全攻略

2025/01/09 21:15

中醫師表示，適量飲用枸杞菊花茶、決明子、或夏枯草，有助於清肝明目；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫師表示，適量飲用枸杞菊花茶、決明子、或夏枯草，有助於清肝明目；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕從事需要輪班的工作，除了影響睡眠品質以外，日夜節律也容易失調。中醫師郭懿潔指出，想要減少夜班帶來的危害，除了調整作息、管理光線等方式，也可以從吃著手，像是可多補充山藥、紅棗、薏仁等顧脾胃藥膳，或薏仁南瓜粥、四神湯等。而適量飲用枸杞菊花茶、決明子、或夏枯草，有助於清肝明目。

風澤中醫診所副院長郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文指出，輪值夜班對身體的挑戰不容小覷，尤其是在打亂生理節律後，可能影響代謝、免疫力和心理健康。而輪班人通常有3點徵象：腸胃比較差、 睡眠品質差或無法規律、社交剝奪。體質會呈現「陰虛火旺」的狀態，這時候必須透過飲食、作息和適當調養，減輕夜班的負面影響。

調好時差先從吃下手

郭懿潔表示，睡了一覺開始上班，一定要吃早餐才有能量，選擇健康的食物，麥片、水煮蛋、牛奶、堅果等。

1.上班4到5小時後吃第二餐，應付下段工作，飮食除了清淡均衡，多攝取足量非油炸蛋白質，如豆魚蛋肉類來提升精力。

2.下班後選擇清淡易消化的食物，多吃深綠色蔬菜及胡蘿蔔，抗氧化又顧眼，別吃太油太飽，幫助身體順利休息。避免飲用咖啡、茶、提神飲料或酒精等刺激性飲品。

上大夜班也要三餐規律。中醫師表示，可以讓身體模擬在白天規律進食三餐的狀態，使腸胃習慣固定時間工作與休息，減少每日因作息變化產生消耗。（圖擷取自郭懿潔臉書）

上大夜班也要三餐規律。中醫師表示，可以讓身體模擬在白天規律進食三餐的狀態，使腸胃習慣固定時間工作與休息，減少每日因作息變化產生消耗。（圖擷取自郭懿潔臉書）

此外，也可補充B群減少疲勞感、攝取鈣與鎂改善睡眠品質、缺乏陽光照射可以多補維生素D、而食用含色胺酸的食物如雞胸肉、鮭魚、毛豆、堅果等，有助於提升心情並促進睡眠品質。

郭懿潔提醒，夜班期間應維持照明足夠或是使用藍光燈來提升警覺性。下班後戴上墨鏡、遮陽帽，減少暴露在強光下，避免干擾褪黑激素分泌，睡房內布置密閉陰暗，避免白天光線滲入。同時使用眼罩、耳塞隔絕光線聲音。平時也可多按壓內關穴緩解疲勞與焦慮，或按三陰交調理脾、肝、腎，提升睡眠品質。

中醫師提到，食用含色胺酸的食物，如雞胸肉，有助於提升心情並促進睡眠品質。（圖取自photoAC）

中醫師提到，食用含色胺酸的食物，如雞胸肉，有助於提升心情並促進睡眠品質。（圖取自photoAC）

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