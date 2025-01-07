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健康網》橘子不只有C！ 果肉「白絲」還能清血管護心

2025/01/07 07:31

營養師指出，橘子果肉上的白色細絲叫做「橘絡」，含有膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、幫助排便等效果；圖為示意圖。（圖取自pexels）

營養師指出，橘子果肉上的白色細絲叫做「橘絡」，含有膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、幫助排便等效果；圖為示意圖。（圖取自pexels）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃橘子除了能讓運勢大吉大利，對健康也很有益處。營養師夏子雯指出，橘子渾身都是寶，除了本身富含維生素C，水溶性纖維等營養，果肉上的白色細絲（橘絡）是柑橘多酚含量最高的部位，而且富含類黃酮素（維生素P），有助於保護心血管。

吃橘子時，小時候都喜歡把白白的細絲拔乾淨？夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文說明，這白色細絲叫做「橘絡」，含有膳食纖維，可以促進腸胃蠕動、幫助排便，並含有抗氧化物類黃酮素，易被人體吸收，可保持血管暢通、維持血管彈性。

除此之外，整顆橘子營養有：

●維生素C：可促進膠原蛋白的生成，提供肌膚支撐力及彈性，能減少黑色素的形成。

●柑橘多酚：具有抗氧化、抗發炎，能保護心血管；多酚除了存在於果肉當中，含量最高的地方其實是在白色細絲「橘絡」上。

水溶性纖維：果膠，能維持腸道健康，也有助於降低膽固醇。

●檸檬烯：存在於橙皮中，具有抗氧化和抗發炎的特性，有祛痰止咳的效果，雖然一般不太會吃皮，不過橙皮經過加工可變「陳皮」，是常見的中藥材之一。

營養師表示，橙皮含檸檬烯，有祛痰止咳效果，經過加工可變「陳皮」，是常見的中藥材之一。（資料照）

營養師表示，橙皮含檸檬烯，有祛痰止咳效果，經過加工可變「陳皮」，是常見的中藥材之一。（資料照）

腸胃敏感、有血糖問題要注意

雖然橘子好處不少，不過夏子雯提醒有2種人需要注意吃法及用量：

●腸胃道較敏感的人：橘子果肉中含有一定量的有機酸，容易對胃黏膜產生刺激；避免飯前或空腹吃橘子，降低腸胃不適的機率。

●血糖偏高或糖尿病友：建議1次只吃1顆橘子，1天最多2顆，才不會攝取過量的糖分。

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