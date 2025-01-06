面對健保「斷頭」新制衝擊 彰基霸氣不漲掛號費

彰化、南投及雲林唯一的醫學中心彰基今年決定「凍漲」掛號費，如果比照其他醫中調漲30元掛號費估算，1年因此可多賺1.2億元，但彰基仍堅持不漲。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今（2025）年1月1日起，衛福部健保署實施「醫院個別總額制」，每家醫院的年度健保點數有上限，超過的部分要打折或不給付（俗稱斷頭），這項新制讓各大醫學中心首當其衝，許多醫院選擇調漲掛號費因應壓力，但是彰化基督教醫院，今年仍然決定「凍漲」，維持門診120元、急診250元的掛號費，對抗營運挑戰。

彰基是雲林、彰化、南投三縣唯一的醫學中心，服務量佔彰化縣7成，龍頭地位舉足輕重，如果彰基調漲掛號費，恐引發其他醫療機構跟進。然而，彰基的掛號費在中部4家醫學中心中仍是最低的，以目前彰化診所掛號費普遍調整到100元、150元，民眾到診所看病含部分負擔通常需花250元以上，相比之下，彰基的120元掛號費顯得平易近人，甚至南投基督教醫院的掛號費僅80元，是全國最低。

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彰基總院長陳穆寬指出，目前彰基的白天門診掛號費120元、急診掛號費250元已是中部醫學中心最低的，但是身為醫學中心以處理急、重、難、罕症為主，也肩負著救人的使命，體恤彰化、南投、雲林三農業縣就醫民眾交通較不便及高齡長者居多，為避免造成民眾的就醫障礙形成就醫不平等，他堅持不調漲掛號費。

許多民眾認為到醫院看病「很貴」，但實際上掛號費僅佔一部分。以彰基為例，民眾的540元就診費用包含420元部分負擔和120元掛號費，其中420元全數繳給健保署，醫院只收掛號費。雖然去年健保署取消醫院掛號費上限後，許多醫院和診所調漲，但彰基掛號費依舊維持不變，院方保守估算，若調漲30元掛號費，一年足可讓醫院多進帳1.2億元。

大家最好奇的，掛號費最低、自費率也是醫學中心最低、年終又給總院員工3.3個月，總共豪灑10億元，可謂全國最疼員工的醫院，在不漲價又大手筆發年終，錢從哪裡來？

對此，身兼南投基督教醫院院長的彰基神經外科醫師張尚文表示，總院長陳穆寬上任7年來，專注醫療本業、提升效率，採購全程透明，自己絕不插手，私下員工都暱稱總院長是「公義院長」，過去彰基曾因西進中國政策導致經營困難，但陳穆寬終止不透明政策，將醫院經營拉回正軌，創造穩定現金流，不僅財務穩健，也保障員工福利，成為業界表率。

彰基總院長陳穆寬上任7年來，專注醫療本業、提升效率，採購全程透明，自己絕不插手，私下員工都暱稱他是「公義院長」。（記者張聰秋攝）

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