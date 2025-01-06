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健康 > 心理精神

名家帶領寫「心」年 新北心衛中心接力辦6場春聯活動

2025/01/06 18:02

林口心衛中心舉辦春聯活動剪影。（新北衛生局提供）

林口心衛中心舉辦春聯活動剪影。（新北衛生局提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕維持心理健康不只靠專業支持，生活中也需要一點儀式感。新北市衛生局長陳潤秋表示，林口、蘆洲、新莊、中和、新店及淡水心理衛生中心，今起接力舉辦「書春語，心安寧」春節揮毫活動，市民皆可參加，無需報名，參與者在書法老師帶領下，透過寫春聯告別過去的不安，同時寫出嶄「心」的一年，現場也有限量發送名家手寫春聯。

新北市現有六處社區心衛中心，林口心衛中心與在地業者銀光復能咖啡館合作，今邀書法老師陪同社區長輩與心衛中心關懷訪視對象一起寫春聯、剪春字；後續5場活動依序為蘆洲心衛中心1月13日上午場（10點至12點，下同）、新莊心衛中心1月15日上午場、中和心衛中心1月21日下午場（2點至4點，下同），以及新店、淡水心衛中心1月22日下午場各1場，共計6場。

衛生局心理衛生科長杜仲傑指出，書寫春聯不單只是傳統藝術，從職能復健、心理健康角度而言，可以透過手部動作的刺激，維持大腦活躍和情緒穩定，緩慢專注於筆劃之中，有助放鬆、有效降低焦慮情緒；相關活動細節可上心衛中心網站查詢，若有心情方面困擾可撥安心專線「1925」。

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