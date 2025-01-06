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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》7食物溫熱食材提陽氣！ 營養師教你禦寒養生

2025/01/06 20:07

曾相為指出，將生薑、紅棗加入茶飲，不僅暖胃還能促進血液循環，建議不額外添加精製糖，避免攝取過多熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾相為指出，將生薑、紅棗加入茶飲，不僅暖胃還能促進血液循環，建議不額外添加精製糖，避免攝取過多熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入一年中最冷的時期，此時節養生應注重「禦寒保暖、補益氣血、滋陰潤燥」。營養師曾相為在其臉書專頁「型男營養師曾相為」指出，提升陽氣可多食溫熱性食材，包含羊肉湯、牛肉燉煮、生薑紅棗茶、黑芝麻與核桃、南瓜與胡蘿蔔，幫助民眾在寒冬中保持健康與活力。

溫熱食材暖身最有效

曾相為表示，天氣寒冷，適合多攝取溫熱性食材以提升陽氣，具體建議包括：

1. 羊肉湯、牛肉燉煮：富含蛋白質，能驅寒保暖，是冬季理想的進補選擇。

2. 生薑紅棗茶：將生薑、紅棗加入茶飲，不僅暖胃還能促進血液循環，建議不額外添加精製糖，避免攝取過多熱量。

3. 堅果類：黑芝麻、核桃等堅果類零食可促進健康，適量食用或加入粥品中，營養更全面。

4. 南瓜與胡蘿蔔：富含類胡蘿蔔素，可在體內轉化為維生素A，維持皮膚健康，是冬季必備的蔬菜食材。

臘八粥的食用提醒：全穀雜糧宜適量

另外，曾相為也提醒，明天就是臘八節（1/7），喝臘八粥成為冬季傳統習俗。臘八粥以全穀雜糧為主，攝取後應適量減少其他主食如白飯的攝取量，以免過多熱量攝入影響健康。合理搭配飲食僅是基礎，曾相為強調，結合適度運動與保暖措施，才能讓身體更好適應寒冬，從內而外保養自己，維持健康活力。

曾相為說，黑芝麻、核桃等堅果類零食可促進健康，適量食用或加入粥品中，營養更全面；圖為情境照。（圖取自freepik）

曾相為說，黑芝麻、核桃等堅果類零食可促進健康，適量食用或加入粥品中，營養更全面；圖為情境照。（圖取自freepik）

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