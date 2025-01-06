健康網》AMH值高低≠懷孕成功率 國健署：平常心看待數值

國健署指出，AMH是由卵巢中的未成熟小卵泡分泌的荷爾蒙，在人工生殖治療中常用來評估卵子庫存量及預測排卵刺激後的取卵數量；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，許多不孕夫妻在人工生殖療程中關注「AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）」檢測，但是否AMH數值越高，懷孕成功率就越高呢？國民健康署於臉書專頁提醒大眾，AMH數值僅作為卵巢庫存量的參考指標，並非決定懷孕成功與否的唯一依據。

什麼是AMH？

AMH是由卵巢中的未成熟小卵泡分泌的荷爾蒙，在人工生殖治療中常用來評估卵子庫存量及預測排卵刺激後的取卵數量。一般認為，AMH數值可反映卵巢的「儲備能力」，但這不代表卵子的質量或可用卵子的數量。

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國健署指出，許多人誤解AMH數值高低與懷孕成功率成正比，進而造成不必要的心理壓力，甚至採取過度的排卵刺激療程，試圖增加取卵數量。然而，這種做法可能導致身體不適，如腹脹、噁心嘔吐甚至呼吸困難，對女性健康造成負擔。

AMH高低≠成功率保證

國健署強調，AMH僅為生殖醫學中的一項評估工具，並不能單獨作為生育能力或懷孕成功率的判斷依據。不孕夫妻應以平常心看待AMH數值，避免過度解讀。實際上，卵子的質量、生殖潛力及整體健康狀況才是決定懷孕成功的重要因素。

專業量身訂製治療方案

國健署提醒，不孕夫妻應根據年齡、身體狀況及其他檢測指標，與醫療團隊共同討論適合的排卵刺激療程及藥物劑量，確保治療過程在安全與成功率之間取得平衡。避免不當刺激卵巢，才能在追求生育夢想的過程中兼顧健康與幸福。

國健署呼籲，人工生殖療程須以科學為基礎，並與專業醫師密切合作，以確保治療安全並提高成功機會。希望大眾能正確認識AMH數值，減少不必要的焦慮與壓力，健康迎接新生命的到來。

國健署強調，AMH僅為生殖醫學中的一項評估工具，並不能單獨作為生育能力或懷孕成功率的判斷依據；示意圖。（圖取自freepik）

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