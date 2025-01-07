健康網》甘蔗紅皮青皮有學問！ 選購指南大公開

北農指出，紅甘蔗因纖維質豐富且水分多，甜度極高，常被用於鮮食或榨汁；情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甘蔗不僅是消暑解渴的好選擇，也是製糖的重要原料，但您知道甘蔗有分不同種類嗎？台北農產運銷公司日前在其臉書專頁「臺北農產」發文指出，常見的甘蔗依用途與外觀可分為紅甘蔗與白甘蔗，各有其獨特風味與用途。紅甘蔗是鮮食、榨汁的最佳選擇；白甘蔗熬湯製糖兩相宜。

紅甘蔗：鮮食、榨汁最佳選擇

紅甘蔗因纖維質豐富且水分多，甜度極高，常被用於鮮食或榨汁，深受消費者喜愛。

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●外觀特色：莖皮呈濃紫紅色，顏色越深甜度越高。

●挑選要訣：選擇莖皮顏色深、支幹筆直、節間長約10至13公分的紅甘蔗，口感最佳。

白甘蔗：熬湯製糖兩相宜

白甘蔗質地較粗硬，通常被用於熬湯或榨汁，糖份高的品種更適合製糖。

●外觀特色：莖皮呈青白或乳褐色，莖段粗胖、節間短者含糖量高，尤其適合製糖。

●挑選要訣：以莖皮光滑且無裂痕者為佳，適合多種料理用途。

北農說，白甘蔗質地較粗硬，通常被用於熬湯；情境照。（資料照）

甘蔗挑選秘訣與產季

北農建議，挑選甘蔗時，可從以下三個方面入手：

1. 看外觀：選顏色深、節間適中的甘蔗。

2. 摸手感：甘蔗拿起來有沉甸甸的重量，水分充足口感佳。

3. 注意產季：甘蔗多在每年11月至翌年3月盛產，趁新鮮購買口味更甜美。

甘蔗作為台灣的高經濟作物，不僅是製糖的重要來源，也是冬季水果市場的明星產品。挑選適合的甘蔗，不僅能享受天然甜味，更能為冬日增添一份健康好滋味！

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