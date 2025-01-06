胎兒成長奧秘！ 研究：父系基因調控母親營養供應

新研究指出，胎兒利用來自父親的基因「遙控」母親獲取更多營養；示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國劍橋大學的研究團隊近期發現，胎兒會透過1個來自父親的基因「遙控」母親的營養分配，藉由胎盤釋放荷爾蒙訊號，改變母體代謝機制，確保自身正常發育。這場營養供需的平衡戰不僅關係到胎兒成長，也深刻影響母親的健康及未來懷孕的可能性。

據《每日科技網》（SciTechDaily）報導，懷孕期間，母體通常會自動調整營養分配以支持胎兒。但劍橋研究顯示，胎兒並非被動接受者，而是藉由遺傳自父親的基因主動向母體「請求」更多養分，形成一場微妙的「營養拉鋸戰」。胎兒藉由「遙控」母體的代謝系統爭取養分，而母體則需在供應胎兒與自身健康間取得平衡。

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老鼠胎盤中訊號細胞（綠色部分）的影像，這些細胞對於遠端控制母體的新陳代謝，以支持胎兒的營養供應和生長至關重要。（圖取自Sferruzzi-Perri lab）

在這場營養攻防中，胎盤扮演關鍵角色。作為母體與胎兒物質交換的器官，胎盤會釋放特定荷爾蒙與母體溝通，促使母體優先將營養輸送給胎兒。劍橋科學家透過懷孕老鼠的實驗，確認了胎盤釋放訊號影響母體代謝的機制。

劍橋大學聖約翰學院（St John’s College）胎兒與胎盤生理學教授斯弗魯茲-佩里（Professor Amanda Sferruzzi-Perri）表示：「這是首個直接證據證明，來自父親的基因可透過胎盤向母親發送訊號，改變營養分配。」另一位研究共同作者、維康信託基金會-醫學研究委員會代謝科學研究所（Wellcome-MRC Institute of Metabolic Science）的康斯坦西亞博士（Dr. Miguel Constancia）補充，這套基因系統由「基因銘印」（imprinted genes）控制，即基因是否表現取決於其來自父親或母親。

研究指出，父系基因通常促進胎兒生長，而母系基因則傾向限制胎兒成長，避免過度消耗母體資源或因胎兒過大增加生產風險。斯弗魯茲-佩里教授解釋，這種母體基因限制策略有助於確保母親存活及後續懷孕能力。

研究團隊進一步刪除了一個重要「基因銘印」——「類胰島素生長因子2」（Insulin-Like Growth Factor 2，簡稱Igf2）。該基因負責生成類胰島素生長因子2蛋白質，類似胰島素（insulin）的功能，對胎兒及胎盤、肝臟、大腦等組織的發育至關重要。研究顯示，Igf2基因缺陷可能導致胎兒過度生長或發育遲緩，而其另一項功能是調控胎盤向母體發送訊號，以爭取更多營養供應。

斯弗魯茲-佩里教授指出：「這項研究強調，胎盤在確保胎兒獲得適當營養以及後代健康中扮演了不可或缺的角色。」

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