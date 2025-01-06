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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鍋貼最傷腎？ 營養師解謎：「它」才是鈉含量爆表

2025/01/06 12:53

每份鍋貼（約10個）的鈉含量，大約在650-900毫克之間，符合一餐適合的鈉；示意圖。（圖取自freepik）

每份鍋貼（約10個）的鈉含量，大約在650-900毫克之間，符合一餐適合的鈉；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日網路上傳出「鍋貼是傷腎食物第1名」之說法，它真的對腎臟健康有如此大的威脅嗎？好食課營養師在臉書粉專「好食課」發文表示，10個鍋貼鈉含量約在650-900毫克之間，以每日三餐的分配來說，符合一餐適合的鈉，且油脂含量也不高，還可以說是健康飲食的選項之一。相較之下，1碗拉麵有3000毫克以上的鈉，已超過每日建議的攝取量。

「傷腎食物」之所以會引起腎臟問題，主要是因為高鹽分，含有過量的鈉，使血壓升高，進而影響腎臟功能。而依衛生署建議，成人每日鈉總攝取量，不宜超過2400毫克（即鹽6公克）。

避高鈉食物

營養師說，實際上，每份鍋貼（約10個）的鈉含量，大約在650-900毫克之間，符合一餐適合的鈉；而熱量落在500-600大卡，相當符合一餐攝取的量。

而常見的外食，如三寶飯、叉燒飯等，每份鈉含量通常都超過1000毫克；甚至像拉麵或湯麵等，一碗就有3000毫克以上的鈉，等於一餐就超過整日的建議量。應避免頻繁攝取，並控制喝湯的量。

餡料選擇雞肉或蔬菜，通常比豬肉餡料的鍋貼鈉含量更低，並且能提供更多的蛋白質或纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

餡料選擇雞肉或蔬菜，通常比豬肉餡料的鍋貼鈉含量更低，並且能提供更多的蛋白質或纖維；示意圖。（圖取自photoAC）

鍋貼4招低鈉吃

●選擇低鈉餡料：餡料選擇雞肉或蔬菜，通常比豬肉餡料的鍋貼鈉含量更低，並且能提供更多的蛋白質或纖維。

●搭配低鈉配菜：吃鍋貼時可以搭配燙青菜，不僅能多補充膳食纖維，青菜中的鉀離子，還助於平衡體內的鈉含量；而搭配無糖豆漿，可以多攝取蛋白質，適合需要增肌、維持好體力者。

●控制沾醬使用：醬料通常含有鹽跟糖，因此建議酌量使用醬料，或選擇白醋作為替代品，以減少鈉攝取。

●適量食用：無論是什麼食物，適量攝取是健康飲食的關鍵。每次食用鍋貼時，依個人所需熱量，選擇要吃的鍋貼個數（每日所需熱量依性別、年齡及活動量有所不同），建議成年女性一餐可以吃8-10個鍋貼；成年男性一餐可以吃10-12個鍋貼，並搭配其他副餐，讓營養更均衡。

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