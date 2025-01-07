健康網》春節必備海味「九孔鮑」！ 漁業署揭密：非9個孔

漁業署表示，九孔不像它的名字，殼上有9個孔，而是代表「多」的意思，實際上會有7-10個不等的小孔。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（2025）年春節來得早，相信大家都在準備各式年貨吧！漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文分享春節宴席必備食材之一「九孔鮑」。漁業署特別介紹，它雖稱九孔，但卻不代表它的殼上有9個孔，而是代表「多」的意思，實際上九孔殼會有7-10個不等的小孔。

漁業署指出，冬季剛好是台灣東北角養殖的九孔鮑肥美豐收的時節，每年從11月起到隔年4月都能品嚐到美味鮑魚，鮮甜的海味和Ｑ彈的肉質，擄獲眾多老饕的味蕾。民眾不妨在歲末年終的春節時刻，來點小小奢侈海鮮犒賞自己與家人。

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九孔小百科

九孔螺，俗稱九孔、九孔鮑、台灣鮑魚，屬於軟體動物門、腹足綱、鮑螺科，有粗紋和平紋九孔2種，台灣以平紋居多。它經常附著於岩礁海岸硬底質上，腹足部吸附力強，能抵抗海浪的衝擊，主要以齒舌刮取岩石上的紅藻和褐藻為食。它雖稱九孔，但不代表它的殼上有9個孔，而是代表「多」的意思，實際上九孔殼上會有7-10個不等的小孔。

九孔殼多呈扁平耳狀，螺塔低平，殼口寬大無口蓋，此類群共通點是殼表上具有一列可供呼吸的透孔。廣泛分布於溫海及熱帶海域，其中熱帶的物種最為豐富，全世界共有100種，台灣產9種。

鮑螺為極具經濟價值的螺貝之一，通常以潛水或撿拾方式採集。其中九孔螺廣泛被養殖利用，並因其殼內面具有珍珠光澤，異常被作為手工藝品材料。

漁業署介紹九孔的樣貌，幫助民眾分辨。（圖取自漁業署臉書）

九孔營養價值高

漁業署補充，九孔不論是清蒸、燒烤、入湯、養生藥膳、川燙都美味。而且它營養價值很高，富含鐵、維生素B12、維生素B2。

●鐵：製造血紅素，幫助紅血球攜帶氧氣，同時扮演酵素角色，負責能量產生也能提高免疫力。

●維生素B12：紅血球製造兵，維持神經、腸胃系統完整運作。

●維生素B2：皮膚維生素之稱，促進發育和細胞的再生。

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