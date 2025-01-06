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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「小番茄豆腐湯」營養滿分！ 醫：穩血壓又防癌

2025/01/06 17:42

醫師指出，小番茄豆腐湯低熱量、營養豐富，益於穩血壓又防癌，不論男女老少，都適合享用；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師指出，小番茄豆腐湯低熱量、營養豐富，益於穩血壓又防癌，不論男女老少，都適合享用；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒冷冬天，來碗熱呼呼的湯品，最適合不過了！科博特診所院長劉博仁藉此推薦1道簡單又健康的家常湯品—小番茄豆腐湯，低熱量又營養豐富，益於穩血壓又防癌，不論男女老少，都適合享用！

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，小番茄豆腐湯是一道簡單又健康的家常湯品，低熱量且營養豐富，非常適合追求均衡飲食的人群。其中，小番茄富含茄紅素（Lycopene），其為1種強效抗氧化劑，有助於降低自由基對細胞的損害，減少心血管疾病及癌症風險；內含維生素C，能提升免疫力，促進膠原蛋白合成；鉀元素則可調節體內電解質平衡，幫助穩定血壓；豐富膳食纖維，促進腸道健康。

醫師表示，小番茄中的茄紅素，有助於降低自由基對細胞的損害，減少心血管疾病及癌症風險；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，小番茄中的茄紅素，有助於降低自由基對細胞的損害，減少心血管疾病及癌症風險；示意圖。（圖取自freepik）

豆腐營養價值也不遑多讓！劉博仁指出，豆腐提供高品質植物性蛋白質，幫助肌肉修復，並富含鈣，強化骨骼和牙齒；其鐵含量有助於預防缺鐵性貧血，異黃酮則有助於女性荷爾蒙平衡和骨骼健康。

總地來說，這道湯品具有抗氧化與抗炎功效，幫助提升免疫系統，低脂高纖的特性也適合減重人群，不只如此，湯底還能補充水分，幫助保持體內水合，是1道兼具營養與美味的健康料理，適合全家人享用。

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