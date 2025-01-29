都蘭山下吃烤雞、喝咖啡 武陵外役監美食美景兼具

到台東的武陵外役監走春，遊客可同時享受看山景、啖烤雞。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕農曆年走春，要能同時觀景、到處走動，還能吃美食三者兼具，台東的武陵外役監應是其中選項之一，在典獄長張龍泉精心設置下，監所內外環境頗具巧思，就遊客可及之處，有如溪流意象的波斯菊花叢、大片的草地在遠方的都蘭山映襯下，看了就心曠神怡，在悠然環境中來盤招牌烤雞打牙祭，實是一絕。

還沒進監所大門，對面防汛道路也可走走，兩旁高聳的小葉橄仁夾道，一旁又有鹿園可供家長帶孩子遠觀梅花鹿，只是想看到警覺性高的鹿，除了需要運氣，也需更輕聲緩行、勿造成動物驚慌。

請繼續往下閱讀...

武陵外役監在其行政大樓外皆長期開放供遊客參觀，數公頃的大草皮，有收容人內外照護，典獄長張龍泉說，進入草皮的走道旁已種植大量成排波斯菊，預計在農曆年前後開放，種植分佈如河流意象，遊客可沿著「花奔河流」漫步。

開闊大草坪與遠方都蘭山，平日就有遊客參觀，站在「相框」內即可與都蘭聖山合照。（記者劉人瑋攝）

開闊大草坪與遠方都蘭山，平日就有遊客參觀，站在「相框」內即可與都蘭聖山合照。（記者劉人瑋攝）

草皮上已有所方設置的大相框造景打卡點，所方特地方排好地點與方向，民眾位於相框內即可與遠方都蘭山合照。

就台東人而言，武陵外役監最搶手的就是其烤雞，以重約2公斤的黑羽雞，在半開放場合飼養，搶手程度光是一個過年就至少超過6成雞隻被預定，或留下因應過年人潮。

獄方以大量花椒，加上其他中藥材、月桂葉等醃製，再將洋蔥、大量蒜頭、蔥、胡椒等塞入雞腹內，爐烤40到50分鐘，烤雞端出濃香四溢，焦黃外皮加上多汁雞肉，如天候許可，其實端到戶外食用，就著遠山、花景、大草地，不僅食物令人食指大動，光看就心曠神怡。

烤得香氣撲鼻的烤雞，遊客可端到戶外看山景、啖烤雞。（記者劉人瑋攝）

所方將烤雞端至戶外供採訪拍照同時，就有不少遊客要求拍照，儼然烤雞加山景已成模特兒，只是平時烤雞已然搶手，不僅最慢在食用前1小時需先預計，提供咖啡、烤雞和餐食的咖啡廳在1月31日有開放，營業到下午3時，且目前通往所方道路，僅剩鹿寮溪北端的永嶺路入口，想同時一飽山景與美食的遊客需多加注意。

提供當地栽種咖啡與美食的咖啡廳，若需烤雞，必事先預訂。（記者劉人瑋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法