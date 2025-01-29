自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

都蘭山下吃烤雞、喝咖啡 武陵外役監美食美景兼具

2025/01/29 12:32

到台東的武陵外役監走春，遊客可同時享受看山景、啖烤雞。（記者劉人瑋攝）

到台東的武陵外役監走春，遊客可同時享受看山景、啖烤雞。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕農曆年走春，要能同時觀景、到處走動，還能吃美食三者兼具，台東的武陵外役監應是其中選項之一，在典獄長張龍泉精心設置下，監所內外環境頗具巧思，就遊客可及之處，有如溪流意象的波斯菊花叢、大片的草地在遠方的都蘭山映襯下，看了就心曠神怡，在悠然環境中來盤招牌烤雞打牙祭，實是一絕。

還沒進監所大門，對面防汛道路也可走走，兩旁高聳的小葉橄仁夾道，一旁又有鹿園可供家長帶孩子遠觀梅花鹿，只是想看到警覺性高的鹿，除了需要運氣，也需更輕聲緩行、勿造成動物驚慌。

武陵外役監在其行政大樓外皆長期開放供遊客參觀，數公頃的大草皮，有收容人內外照護，典獄長張龍泉說，進入草皮的走道旁已種植大量成排波斯菊，預計在農曆年前後開放，種植分佈如河流意象，遊客可沿著「花奔河流」漫步。

開闊大草坪與遠方都蘭山，平日就有遊客參觀，站在「相框」內即可與都蘭聖山合照。（記者劉人瑋攝）

開闊大草坪與遠方都蘭山，平日就有遊客參觀，站在「相框」內即可與都蘭聖山合照。（記者劉人瑋攝）

開闊大草坪與遠方都蘭山，平日就有遊客參觀，站在「相框」內即可與都蘭聖山合照。（記者劉人瑋攝）

開闊大草坪與遠方都蘭山，平日就有遊客參觀，站在「相框」內即可與都蘭聖山合照。（記者劉人瑋攝）

草皮上已有所方設置的大相框造景打卡點，所方特地方排好地點與方向，民眾位於相框內即可與遠方都蘭山合照。

就台東人而言，武陵外役監最搶手的就是其烤雞，以重約2公斤的黑羽雞，在半開放場合飼養，搶手程度光是一個過年就至少超過6成雞隻被預定，或留下因應過年人潮。

獄方以大量花椒，加上其他中藥材、月桂葉等醃製，再將洋蔥、大量蒜頭、蔥、胡椒等塞入雞腹內，爐烤40到50分鐘，烤雞端出濃香四溢，焦黃外皮加上多汁雞肉，如天候許可，其實端到戶外食用，就著遠山、花景、大草地，不僅食物令人食指大動，光看就心曠神怡。

烤得香氣撲鼻的烤雞，遊客可端到戶外看山景、啖烤雞。（記者劉人瑋攝）

烤得香氣撲鼻的烤雞，遊客可端到戶外看山景、啖烤雞。（記者劉人瑋攝）

所方將烤雞端至戶外供採訪拍照同時，就有不少遊客要求拍照，儼然烤雞加山景已成模特兒，只是平時烤雞已然搶手，不僅最慢在食用前1小時需先預計，提供咖啡、烤雞和餐食的咖啡廳在1月31日有開放，營業到下午3時，且目前通往所方道路，僅剩鹿寮溪北端的永嶺路入口，想同時一飽山景與美食的遊客需多加注意。

提供當地栽種咖啡與美食的咖啡廳，若需烤雞，必事先預訂。（記者劉人瑋攝）

提供當地栽種咖啡與美食的咖啡廳，若需烤雞，必事先預訂。（記者劉人瑋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中