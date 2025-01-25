健康網》大吃大喝脹氣消化不良！ 中醫教4穴位救急

中醫師提醒，過度油膩的食物和酒精、熬夜缺乏休息，都會傷害胃腸；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕團圓飯大吃大喝又守歲，害你脹氣、消化不良？光華馬光中醫診所醫師郭家榕指出，過度油膩的食物和酒精、熬夜缺乏休息，都會傷害胃腸，如果出現消化不良，可以按摩內關穴、足三里穴緩解不適；而熱敷下脘穴、中脘穴，有促進胃腸循環的效果。

年菜聰明吃 腸胃保健康

郭家榕表示，過年飲食首先要留意飲食勞倦傷脾胃，建議先吃蔬菜類，再吃蛋白質，重口味的菜色淺嘗則止，像是佛跳牆、豬蹄膀、米糕等，注意飲食均衡。適度休息和運動，不熬夜，也不過度補眠。搭配去油的茶飲，讓腸道保持健康、促進蠕動。

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其次是改變烹調方式。郭家榕指出，魚類料理選擇清蒸取代油炸糖醋，保留營養、減少油脂；肉類料理多加入各種蔬菜擺盤，營養更均衡；煲湯類的食材，例如佛跳牆，用氣炸鍋或烤箱烘烤，取代油炸，減少胃腸負擔；加入中藥材燉煮，幫助消化又好吃。

中醫師建議，年菜魚類料理選擇清蒸取代油炸糖醋，保留營養、減少油脂；示意圖。（資料照）

改善消化不良 中醫教2招

對於消化不良，郭家榕教授緩解穴位及消脹氣茶飲。

1.保健穴位

●按摩：用手指關節輕壓左右手的內關穴和左右小腿的足三里穴，各10秒鐘，每天至少20次，不僅可以做為日常保養胃腸的方式，也可以在感覺胃腸不太舒服時緩解不適。

內關穴-在手掌內側橫紋往手肘方向，三根手指幅寬度的地方。

足三里穴-膝蓋骨前外側下方凹陷，往下約4根手指幅寬度。

●熱敷：飯後可以熱敷肚臍上方的下脘穴和中脘穴3~5分鐘，將手掌心搓熱後輕輕覆蓋這2個穴位，或者使用溫熱毛巾，達到促進胃腸循環的效果。

下脘穴：肚臍正上方2吋（3根手指幅寬度）。

中脘穴：肚臍正上方4吋，下脘再往上2吋。

過年期間消化不良，中醫教4穴位救急。（馬光中醫診所提供）

2.油切茶飲：將藥材清水洗淨後，加入1000c.c.水，大火煮滾熄火後悶5分鐘，將藥材拿出，茶飲放涼後可飲用。過年期間飲食較油膩，可每天飲用。

●山楂陳皮烏梅茶：

功效：消除脹氣不適。

藥材：山楂3錢、陳皮2錢、烏梅1錢。

●洛神荷葉茶：

功效：去油解膩。

藥材：洛神3錢、荷葉2錢。

可以酌加山楂、陳皮，達到幫助消化的功效。

另外，郭家榕也分享兩款過年養生甜品（見下圖），紅豆薏仁甜湯（赤小豆薏苡仁湯），去濕又健胃，山楂陳皮烏梅氣泡飲，去油膩又開胃。

中醫師分享過年養生飲品與甜點。（馬光中醫診所提供）

光華馬光中醫診所醫師郭家榕。（馬光中醫診所提供）

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