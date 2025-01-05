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健康網》吃羊肉爐、薑母鴨抗寒？ 中醫：感冒剛好再等等

2025/01/05 21:00

健康網》吃羊肉爐、薑母鴨抗寒？ 中醫：感冒剛好再等等

中醫師表示，羊肉爐、薑母鴨較適合陽虛型患者食用，偶一為之沒問題，但若吃到上火，例如容易燥熱、牙齦腫痛、⼝乾舌燥等，就代表吃太多；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日是節氣「小寒」，中央氣象署預報明（6日）未來一週受到冷氣團影響，各地氣溫下降。 昌盛堂中醫診所於臉書發文提醒，若要進補⽺⾁爐和薑⺟鴨，這兩者性質溫熱，適合陽虛體質者進補。而剛感冒、新冠肺炎確診等發炎疾病剛痊癒的⼈，則不適合立刻溫補，否則症狀恐延後痊癒。

4種人適合羊肉爐、薑母鴨

診所表示，其實一年四季都能進補，只不過黃帝內經有云：「冬三⽉，此為閉藏」，進補的能量在冬天有較⾼的比率儲藏起來，因此習俗上常會在冬季進補。

而冬天進補常會先聯想到的羊肉爐、薑母鴨，較適合陽虛型的⼈食⽤，若到秋冬季節容易⼿腳冰冷，平時體⼒不佳、⼀活動就容易上氣不接下氣，⼤便軟散不成形，舌頭胖⼤等情形，代表你適合⽺⾁爐或薑⺟鴨這類「溫補」的食物。

燥熱、大便乾小心「上火」補過頭

診所提到，進補薑母鴨、羊肉爐，偶⼀為之是可以的，沒有硬性規定幾天才能吃⼀次，若你是適合溫補的⼈，週末親朋好友聚會相約吃個⽺⾁爐絕對沒問題，但若吃到上火，例如容易覺得燥熱、牙齦腫痛、⼝乾舌燥、⼤便乾硬不順暢等情況出現，那就代表吃太多。

中醫師提到，若是⼜怕冷⼜怕熱、精神委靡、腸胃不好消化不良的「陰陽兩虛」者，⾸要⽬標是調理好腸胃，可以多吃四神湯等藥膳。（資料照）

中醫師提到，若是⼜怕冷⼜怕熱、精神委靡、腸胃不好消化不良的「陰陽兩虛」者，⾸要⽬標是調理好腸胃，可以多吃四神湯等藥膳。（資料照）

火氣大、消化差 改吃這些

診所表示，如果是實熱型體質，常常⾃覺火氣很⼤、⼝乾舌燥、⼤便乾硬的⼈，就不適合溫補，也可以選擇涼性的食物，如冬瓜、蓮⼦、⽩蘿蔔等；若是⼜怕冷⼜怕熱、精神委靡、腸胃不好消化不良的「陰陽兩虛」的⼈，⾸要⽬標是調理好腸胃，可以多吃四神湯（⼭藥、蓮⼦、芡實、茯苓）等藥膳。

冬季保暖不可少 加上口罩防過敏

另提醒，冬天除了進補，保暖也是很重要的事情，冬天晝夜溫差⼤，對⼼⾎管與呼吸道都是嚴峻的挑戰。長袖長褲等⾝體的保暖不可少之外，戴上帽⼦、圍⼱等保護頭頸部，可降低腦出⾎等⼼⾎管疾病發⽣。若是氣喘、⿐過敏的⼈，也可以戴上⼝罩隔絕冷空氣，降低過敏發⽣的頻率。

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