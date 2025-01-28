健康網》年夜菜放2小時恐變質！ 專家點名「5食品」勿微波

營養師表示，有些食物不適合用微波爐重新加熱食用；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「叮」的一聲，僅需幾分鐘，微波爐就讓食物變得「熱氣蒸騰」，快速又方便，不過有些食物並不適合用微波爐加熱！美國食安專家提醒，微波爐可加熱殺死細菌，但卻容易「加熱不均勻」，使有害細菌生存和繁殖，增加食物中毒風險，因此特別點名，嬰兒配方奶粉或母乳、內含餡料的禽肉、生肉或家禽的滷汁、放置1週以上的剩菜剩飯及2小時以上未冷藏的食物都不適合用微波爐加熱。

外媒《Parade》報導指出，據《美國食品安全網》統計，每年有1/6美國人因食源性疾病（食物中毒）而生病，罪魁禍首是細菌，包括沙門氏菌、李斯特菌和大腸桿菌。

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美國非營利組織「Stop Foodborne Illness」首席執行官鮑姆（Mitzi Baum）提醒，使用微波爐重新加熱時，食物需至少攪拌1次，分散熱量，然後放回微波爐中，達到適當的溫度，至少達到華氏165度（約攝氏73度），同時也建議仔細遵循包裝上的安全烹飪說明，以確保食用安全。

嬰兒配方奶粉或母乳

儘管微波爐可快速重新加熱配方奶和母乳（Infant formula or breast milk），但絕不應該採用這種方式加熱。美國波士頓大學營養學教授兼註冊營養師布萊克（Joan Salge Blake）說明，微波配方奶或母乳可能會導致加熱不均勻，使液體特別燙的部分，燙傷嬰兒的嘴。美國食品藥物管理局（FDA）也指出，建議不要用微波爐加熱母乳，因為在加熱過程中破壞營養成分。

營養師指出，微波配方奶或母乳可能會導致加熱不均勻，使液體特別燙的部分，燙傷嬰兒的嘴；圖為情境照。（圖取自freepik）

包著餡料的禽肉

喬治華盛頓大學食品安全暨營養安全研究所主任科瓦爾西克（Barbara Kowalcyk）強調，內含餡料的禽肉（Stuffed poultry）絕對不應該在微波爐中烹飪。雖然該商品可能會被貼上「可烹調」的標籤，但不應該用微波爐來烹調，建議改選標有「即食」標籤的食品更安全。

美國農業部（USDA）說，雖然雞肉可能很快就會煮熟，但內含的餡料可能還未達到消滅有害細菌所需的適當溫度，導致食源性疾病風險提高。

生肉或家禽的滷汁

布萊克指出，雖然生肉之滷汁（Marinades for raw meat or poultry）在烹飪前可為富含蛋白質的生食提供更豐富的味道，但未煮熟者可能含有導致食源性疾病的病原體，因此應先煮沸，殺死可能病原體。況且，微波加熱不均勻，病原體仍可能殘留。「我永遠不會重複使用滷汁，即使它是在爐子上的鍋子裡煮沸的，安全總比後悔好。」

放置1週以上的剩菜剩飯

美國FDA《食品法典》提到，如果冰箱裡有7天或更長時間的剩菜，請將它們扔掉，它們不能透過微波爐重新加熱來保存。

鮑姆說明，放置很久的食物可能會滋生黴菌、酵母菌、細菌等，若其存在於食物中，且在重新加熱過程中沒有被殺死，就可能會導致嚴重疾病。據美國農業部稱，剩菜通常可以安全冷藏3到4天。

營養師表示，若食物在室溫下放置2個小時或更長時間，就不能只是「加熱它」就安全食用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

2小時以上未冷藏的食物

鮑姆指出，若食物在室溫下放置2個小時或更長時間，就不能只是「加熱它」就安全食用，因有些細菌可在烹飪溫度下生存，並在放置時間過長時繁殖，舉例來說，當易腐敗的食物未在安全溫度下儲存時，金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）會迅速生長，即使在高溫下，也無法消除。

鮑姆接著說，另1個例子是肉毒桿菌（Clostridium botulinum），其會引起肉毒桿菌中毒。 僅僅是1個孢子，就可在幾個小時內繁殖成上千個細菌，且重新加熱污染過的食物，並不能殺死細菌，也不能去除細菌釋放到食物中的有害毒素。

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