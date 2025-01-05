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健康網》小寒食補甜點！ 「蓮棗糯米飯」暖胃養生

2025/01/05 19:05

小寒節氣，農業部推薦民眾可以自製蓮棗糯米飯（甜米糕），結合黑米、黑豆、黑芝麻、杏仁等養生好料，幫助身體溫暖過冬。（圖擷取自農業部臉書）

小寒節氣，農業部推薦民眾可以自製蓮棗糯米飯（甜米糕），結合黑米、黑豆、黑芝麻、杏仁等養生好料，幫助身體溫暖過冬。（圖擷取自農業部臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日是節氣小寒，是24節氣中的第23個節氣，代表著一年中最寒冷的時節即將到來。農業部於臉書發文指出，寒意漸濃，推薦民眾可以自製蓮棗糯米飯（甜米糕），結合多種養生好料，例如黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗，搭配杏仁、核桃、桂圓等食材，幫助身體溫暖過冬，既營養豐富，又暖胃暖心。

農業部於臉書發文表示，俗話說：「小寒大冷人馬安」，意思是冬至之後，天氣應該要再冷一些，才能順應自然節氣的變化，讓人畜平安，無病無災。此時適合DIY蓮棗糯米飯養生暖心。

3步驟美味上桌

製作前，先準備食材圓糯米150公克、紅棗10公克、乾的蓮子10公克、花豆20公克、枸杞5公克。並準備調味料黑糖2大匙、二砂糖1大匙，接著按照以下3步驟就能完成。

1.將圓糯米泡冷水兩個小時，瀝乾放到電鍋中蒸至熟成，取出備用。

2.將蓮子，紅棗，花豆，枸杞洗淨放入容器內，加入水蓋過食材，放入電鍋鍋中蒸40分鐘，取出備用。

3.鍋中加入調味料煮滾，加入蒸好的圓糯米、蓮子、紅棗、花豆、枸杞，攪拌均勻即可取出食用。

自製蓮棗糯米飯，第一步驟便是將圓糯米泡冷水兩個小時，瀝乾放到電鍋中蒸至熟成，取出備用；示意圖。（資料照）

自製蓮棗糯米飯，第一步驟便是將圓糯米泡冷水兩個小時，瀝乾放到電鍋中蒸至熟成，取出備用；示意圖。（資料照）

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