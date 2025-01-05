限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》小寒食補甜點！ 「蓮棗糯米飯」暖胃養生
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日是節氣小寒，是24節氣中的第23個節氣，代表著一年中最寒冷的時節即將到來。農業部於臉書發文指出，寒意漸濃，推薦民眾可以自製蓮棗糯米飯（甜米糕），結合多種養生好料，例如黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗，搭配杏仁、核桃、桂圓等食材，幫助身體溫暖過冬，既營養豐富，又暖胃暖心。
農業部於臉書發文表示，俗話說：「小寒大冷人馬安」，意思是冬至之後，天氣應該要再冷一些，才能順應自然節氣的變化，讓人畜平安，無病無災。此時適合DIY蓮棗糯米飯養生暖心。
請繼續往下閱讀...
3步驟美味上桌
製作前，先準備食材圓糯米150公克、紅棗10公克、乾的蓮子10公克、花豆20公克、枸杞5公克。並準備調味料黑糖2大匙、二砂糖1大匙，接著按照以下3步驟就能完成。
1.將圓糯米泡冷水兩個小時，瀝乾放到電鍋中蒸至熟成，取出備用。
2.將蓮子，紅棗，花豆，枸杞洗淨放入容器內，加入水蓋過食材，放入電鍋鍋中蒸40分鐘，取出備用。
3.鍋中加入調味料煮滾，加入蒸好的圓糯米、蓮子、紅棗、花豆、枸杞，攪拌均勻即可取出食用。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應