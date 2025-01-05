寶林茶室中毒案》唯一重症倖存 黃舒君以音樂會表感恩

寶林茶室中毒案唯一重症獲救倖存者黃舒君（前中）5日在台南辦音樂會表達感恩，前右為台南市立醫院院長蔡良敏醫師；前左為秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞醫師。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕在台北寶林茶室中毒案受害者之一的黃舒君女士，雖然中毒肝指數飆高、危及生命，因住家在台南，她決定回台南到市立醫院治療，在去年4月中旬出院，成為此中毒案唯一被救活的重症者。黃女感念市醫醫護團隊的用心全力救治，5日下午在台南市立文化中心辦生命禮讚音樂會、表達感恩。

2025年的第1個週休，1場充滿感恩與生命力的音樂會在南市文化中心原生劇場登場，經營藝術策展公司的黃舒君說，音樂會不只是對醫護團隊的感恩回饋，更象徵新年新希望與生命的重生開始，結合藝術與音樂、向親友及社會大眾分享她從中毒命危到奇蹟重生的故事，藉此傳遞感謝與祝福，祈願新的一年一切平安順遂。

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音樂會匯聚多位重量級音樂家，包括曾於金曲獎、金鐘獎及金馬獎典禮演出的知名大提琴家吳登凱、台灣聲樂冠軍黃絢雯與鋼琴家黃瀅娟；另邀請由台南市立醫院急診部主任蘇世揚醫師領軍的「玫瑰墓」樂團，及由南市醫醫師、醫技與行政人員組成的愛薩人樂團表演與國際演講協會、BNI分會的演唱，內容精彩、博得觀眾滿堂彩。

經營藝術經紀公司的黃舒君（右一）自製特別的禮物送給台南市立醫院醫療團隊。（記者王俊忠攝）

台南市立醫院院長蔡良敏表示，50歲的黃舒君在2024年3月25日入院，當時病況是無法由單一專科醫師應對，因此即成立跨科部醫療小組，開會擬定治療方針、全力救治，很開心黃女經過22天治療，於去年4月15日康復出院。

肝膽科權威、秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞醫師說，黃女就醫時肝指數飆破18000U/L，一般慢性肝發炎肝指數很少超過正常值5倍（正常值為40U/L以下），腎功能也受損，肝腎都出問題，當時匯集肝膽腸胃、腎臟、感染、胸腔科等4科醫師組成醫療團隊會診，給予最好的支持性治療，避免肝臟進一步惡化。所幸透過「全面支持」及「預防感染」，讓黃女調整到最好狀態對抗毒素，並且成功出院。

黃舒君直言，她在鬼門關前走1回，沒想到自己茹素多年、吃頓飯竟中毒差點要了她的命，有人說她過去行善、做功德多，才有此福報，她沒想到這個，希望以自己體驗、透過音樂傳達的感恩力量，祈願可以成就1個善果。讓她的慘痛經歷是有意義的。她並說，去年出院後，肝指數趨於正常；但腎功能、指數還是低下，目前持續回診治療與服藥。

這場感恩音樂會是由台灣國際職業婦女協會大台南分會主辦、國際演講協會第67區K部協辦、新化獅子會承辦，並獲得多家單位與個人贊助，包括國際崇她台南佳明社、台南大員扶輪社、中國廣豐宗教文化研究推廣學會、好富建設公司、陳東初、賴清渠、盧淑玲與一起吧電影有限公司。

台北寶林茶室中毒案唯一重症獲救倖存者黃舒君（中紅衣者）5日在台南辦音樂會表達感恩。（記者王俊忠攝）

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