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健康網》碳水循環挑水果有技巧！ 低、中、高碳3類精準選
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕春節將至，許多人開始計畫飲食調整，尤其是進行碳水循環的朋友更需要注意水果的選擇。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健近日在其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享，挑選水果不能只看甜度，因為同種類水果的甜度雖有所差異，但熱量和碳水化合物含量相差並不大。他建議，依照低、中、高碳水分類選擇水果，才能精準控制碳水攝取，幫助達成飲食計畫。
低碳水果（每100克約含8至12克碳水）
適合低碳飲食或非運動日食用，包括：
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●蔓越莓：每100克約12克碳水。
●草莓：每100克約8克碳水。
●黑莓：每100克約10克碳水。
●覆盆子：每100克約12克碳水。
中碳水果（每100克約含10至15克碳水）
適合日常或中等碳水日攝取，包括：
●蘋果：約半顆中型蘋果（100克）含14克碳水。
●橘子：1顆中型橘子（100克）含12克碳水。
●水蜜桃：1顆中小型水蜜桃（100克）含10克碳水。
●奇異果：1顆中型奇異果（100克）含15克碳水。
●芭樂：約半顆中型芭樂（100克）含12克碳水。
高碳水果（每100克約含17至23克碳水）
適合運動後補充能量，包括：
●香蕉：約半根中型香蕉（100克）含23克碳水。
●葡萄：約15至20顆葡萄（100克）含17克碳水。
●荔枝：約10顆去殼荔枝（100克）含17克碳水。
選擇小技巧 份量控制是關鍵
蕭捷健提醒，100克的水果大約相當於一個拳頭大小或半碗切塊水果。進行碳水循環時，應依據個人需求調整份量，選擇適合當天計畫的水果種類，確保碳水化合物攝取更精準，健康又滿足。透過這樣的水果挑選方式，無論是節日期間還是平日，都能輕鬆兼顧健康與美味！
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