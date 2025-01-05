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健康網》蜂蜜加它變天然護脣膏！ 中醫教冬季養出水嫩唇

2025/01/05 13:11

中醫師表示，自製「天然護唇膏」，混和蜂蜜和椰子油塗抹嘴唇，能達到天然保濕效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，自製「天然護唇膏」，混和蜂蜜和椰子油塗抹嘴唇，能達到天然保濕效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季寒冷乾燥，嘴唇容易乾裂。昌盛堂中醫診所於臉書發文分享嘴唇保濕、日常保養，從內到外調養嘴唇健康。像是多喝水、避免嘴唇、使用加濕器等方式有助嘴唇保濕；也可自製「天然護唇膏」，混和蜂蜜和椰子油塗抹嘴唇，達到天然保濕。另，適度運動、情緒穩定、睡眠充足也是平常保養的好方法。

嘴唇乾裂5原因 愛吃辛辣、鹹小心

●環境乾燥：冷風和暖氣讓空氣中的水分減少，嘴唇最容易先受影響。

●飲食不均衡：缺乏維生素B或經常吃辛辣、鹹食，會影響唇部健康。

●習慣性舔唇：許多人習慣性舔唇想補水，但唾液蒸發反會帶走更多水分，讓嘴唇更乾燥。

●藥物副作用：某些藥物（如維甲酸類藥物）可能會導致嘴唇乾裂。

●皮膚疾病：如濕疹、口角炎或唇炎等問題，也會讓嘴唇狀況變差，甚至伴隨疼痛感。

保濕5技巧 護唇膏代替抿嘴唇

●多喝水：冬季天氣乾燥，建議每天喝足8杯水，幫助身體內外保濕。

●使用護唇膏：選擇含有乳木果油、蜂蠟、維生素E等成分的護唇產品，不含香料與刺激物，並在睡前厚塗增加修護效果。

●避免舔唇：改用護唇膏代替舔唇，讓嘴唇自然恢復水分，避免越舔越乾。

●保護唇部：外出時可戴口罩或圍巾，降低冷風直接吹拂嘴唇的機會。

●提升室內濕度：可以使用加濕器或在暖氣旁放置一碗水，改善乾燥的室內環境。

中醫師建議，外出時可戴口罩或圍巾，降低冷風直接吹拂嘴唇的機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師建議，外出時可戴口罩或圍巾，降低冷風直接吹拂嘴唇的機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常保養 運動、睡飽都重要

●自製天然護唇膏：混合蜂蜜和椰子油，塗抹在嘴唇上約10分鐘，再用溫水輕輕擦拭，達到天然保濕效果。

●適度運動：每日適量運動能促進血液循環，改善嘴唇乾燥問題。

●調整生活習慣：保持情緒穩定，減少壓力對身體及嘴唇健康的影響；睡眠充足，夜間是身體修復的關鍵時段。

中醫師提醒，如果已經試過以上方法，嘴唇乾裂仍未改善，或伴隨出血、脫皮等症狀，建議及早就醫，了解可能潛在問題，如缺乏某些營養或其他健康因素。

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