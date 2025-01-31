熬夜追劇打牌出現「紅眼危機」 中醫教拯救過勞雙眼

中醫師分享，透過簡單的穴位按摩、喝對茶飲與熱敷，都能幫助眼睛舒緩疲勞（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕過年不管是守歲、熬夜打麻將還是追劇，小心眼睛乾澀、紅腫問題悄悄找上門，信義馬光中醫診所醫師林坤立分享，透過簡單的穴位按摩、喝對茶飲與熱敷，都能幫助眼睛舒緩疲勞，明亮雙眸。

林坤立說，眼周有許多重要穴位可以幫助舒緩眼部不適。建議可從眉頭內側邊緣的「攢竹穴」開始，沿著依照眼眶周圍來到眉毛中間的「魚腰穴」，一路按壓到眼角外側的「太陽穴」。接著再往下到眼睛下方的「承泣穴」，如果眼睛腫得厲害，可能與鼻子不適有關，建議可按壓鼻翼旁的「迎香穴」，這也能改善鼻淚管功能，減少眼乾眼癢的症狀。

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林坤立說，每個穴位按壓約5至8秒後放開，按摩時，可以輕輕按揉或畫圈，多做起次循環，一次按摩可3分鐘到5分鐘，即可舒緩眼睛疲勞。

茶飲方面，林坤立建議，熬夜後眼睛乾澀紅腫，喝點決明子茶也有幫助，決明子可以先稍微碾碎再沖泡，效果更佳，決明子茶不僅能降肝火，還能潤腸道、促進排便，特別適合過年期間大魚大肉後調整身體。不過，林醫師提醒，若平時容易拉肚子或手腳冰冷的人，建議減少飲用量，以免引發不適。

「熱敷也是舒緩眼部不適的好方法！」林坤立說，可以用毛巾沾熱水後稍微降溫，輕敷在眼睛上，或直接使用市面上常見的蒸汽眼罩，既方便又有效，熱敷能促進血液循環，快速緩解眼睛疲勞。

林坤立強調，熬夜過後，千萬別忘記補充睡眠，晚上11點到凌晨3點是肝經與膽經的修復黃金時段，這段時間睡足覺，不僅有助於肝氣恢復，對眼睛的修復也非常重要，如果假期還有餘裕，不妨趁這段時間好好調養身體，為假期後的工作生活儲備滿滿元氣。

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