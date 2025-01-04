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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》追劇嘴饞？ 6種零食健康吃：海苔、豆干都上榜

2025/01/04 18:01

營養師指出，豆干是植物性蛋白的好來源，鹹食愛好者的健康選擇。（資料照）

營養師指出，豆干是植物性蛋白的好來源，鹹食愛好者的健康選擇。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕追劇、加班的時候突然嘴饞，想吃鹹酥雞？營養師張語希於臉書發文整理6種健康零食來替代，讓民眾安心吃、輕鬆享「瘦」好健康。包含：無糖無鹽的堅果、優格、蔬菜棒搭配健康蘸醬、海苔、豆干、低升糖指數水果如蘋果。

●無糖無鹽堅果：像是杏仁、腰果或核桃，這些堅果富含健康脂肪，能提供長時間的飽足感。控制份量，一次約一小把（大拇指大小），避免攝取過多熱量，才能真正幫助健康。

●優格：優格不僅含有豐富的蛋白質，還有益生菌，有助於腸道健康，幫助消化與排便。若覺得不夠甜，可以加點水果或少量蜂蜜來增添風味，既美味又健康。

●蔬菜棒搭健康蘸醬：選擇彩椒、胡蘿蔔或小黃瓜切條，搭配無糖優格醬或鷹嘴豆泥。這組合清爽低熱量，同時富含膳食纖維，能讓你吃得飽又不怕發胖。

●海苔或豆干：海苔有酥脆口感是炸物的好替代品，低熱量又滿足嘴饞；豆干是植物性蛋白的好來源，鹹食愛好者的健康選擇。這兩者都有極佳的飽足感，是追劇時的完美搭配。

●低升糖指數水果：像是蘋果、水梨、奇異果等水果，甜而不膩，不會讓血糖劇烈波動。可撒些肉桂粉或搭配堅果，增加口感層次，一份水果建議以一個拳頭的大小為準，或裝入一小碗享用。

營養師提到，海苔有酥脆口感是炸物的好替代品，低熱量又滿足嘴饞。（圖取自photoAC）

營養師提到，海苔有酥脆口感是炸物的好替代品，低熱量又滿足嘴饞。（圖取自photoAC）

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