健康網》「4藥材」補氣去寒！ 怕冷吃「它」 關節痛吃桂枝

中醫表示，生薑適合寒性體質、胃寒痛者。性味辛、溫，有溫中散寒、發汗解表之功效；示意圖。（圖擷取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日是節氣「小寒」，也就是二十四節氣中的倒數第二個。雲鼎中醫診所在臉書專頁發文分享，能補氣養血的黨參、黃耆；以及能暖胃散寒的生薑、桂枝。食慾不振的人吃黨參，免疫力低下者吃黃耆，寒性體質的人吃生薑，手腳冰冷、關節疼痛者吃桂枝。

俗話說：「小寒大寒，冷成冰團」，是在描述小寒和大寒，是一年中最冷的時期，提醒人們氣溫驟降時，應注意保暖。

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補氣養血2中藥

●黨參：適用於氣虛乏力、食慾不振的人群。性味甘、平，有補中益氣、生津養血之功效。

●黃耆：對於氣虛自汗、免疫力低下者尤為適合。性味甘、微溫，有補氣升陽，固表止汗之功效。

中醫表示，黨參適用於氣虛乏力、食慾不振的人群。性味甘、平，有補中益氣、生津養血之功效；示意圖。（圖擷取自photoAC）

暖胃散寒2中藥

●生薑：適合寒性體質、胃寒痛者。性味辛、溫，有溫中散寒、發汗解表之功效。

●桂枝：對手足冰冷、關節疼痛有良好效果。性味辛、甘、溫，有解表散寒、溫經通脈之功效。

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