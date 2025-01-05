限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》「4藥材」補氣去寒！ 怕冷吃「它」 關節痛吃桂枝
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日是節氣「小寒」，也就是二十四節氣中的倒數第二個。雲鼎中醫診所在臉書專頁發文分享，能補氣養血的黨參、黃耆；以及能暖胃散寒的生薑、桂枝。食慾不振的人吃黨參，免疫力低下者吃黃耆，寒性體質的人吃生薑，手腳冰冷、關節疼痛者吃桂枝。
俗話說：「小寒大寒，冷成冰團」，是在描述小寒和大寒，是一年中最冷的時期，提醒人們氣溫驟降時，應注意保暖。
請繼續往下閱讀...
補氣養血2中藥
●黨參：適用於氣虛乏力、食慾不振的人群。性味甘、平，有補中益氣、生津養血之功效。
●黃耆：對於氣虛自汗、免疫力低下者尤為適合。性味甘、微溫，有補氣升陽，固表止汗之功效。
暖胃散寒2中藥
●生薑：適合寒性體質、胃寒痛者。性味辛、溫，有溫中散寒、發汗解表之功效。
●桂枝：對手足冰冷、關節疼痛有良好效果。性味辛、甘、溫，有解表散寒、溫經通脈之功效。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應