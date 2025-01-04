健康網》愛講冷笑話不看臉色 恐腦損傷害的！

若有人幽默感容易傷害旁人，自己卻不自知，很可能是腦部損傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你身邊或許有這樣的人：很愛講諧音笑話、冷笑話或愚蠢的笑話，甚至是帶有顏色、歧視的笑話，即使身邊的人明顯不悅也不肯閉嘴。實際上對部分人，這或許影響到他們本身的生活，且更有可能是腦損傷，才使他們變成這個樣子。

據外媒《Newsweek》報導一名男子突然變得很愛開黃腔，講冷笑話，被診斷出維茲症（Witzelsucht）症狀是經常講不恰當的笑話，帶有冒犯性，當事人卻不覺自己有錯，反而沾沾自喜。這個字來自德語的笑話（witz）與成癮（sucht），由德國神經學家赫曼（Hermann Oppenheim）於1890年提出。

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加州有兩位醫師伊利亞（Elias Granadillo）與馬里奧（Mario Mendez）在2016年做過調查，提出兩個案例：1名69歲男子10年前經歷過腦出血，康復後性格卻大幅改變，經常講傷人與嘲諷的言論，並出現囤積症。當事人強調自己只是開玩笑，卻已造成妻子極大的心理壓力。

另一位57歲男子行為在3年前開始漸漸地很難穩定，經常講幼稚的笑話，且出現生活習慣不佳的狀況：胡亂買沒用的東西、以及長達1.5個月沒洗澡。但他沒有可能的病史，神經學檢查也正常。在10多年後他因失智症過世，檢驗大體時發現他有皮克氏症，這是一種額顳葉失智症（bvFTD）帶來的行為變異。

另外，據《science alert》報導，維茲症很有可能是右額葉受傷造成，導致對他人過於幽默且欠缺同理心。然這十年間，對於維茲症研究少之又少，很少人知道如何處理，也無標準療法，部分醫師會嘗試開血清素，或是抗癲癇的藥物等。

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