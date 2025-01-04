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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北部麻疹境外移入病例曾到台中宴會 衛生局公佈乘坐高鐵、捷運車次

2025/01/04 16:23

衛生局公佈北部境外移入的30多歲男性麻疹確診個案到台中足跡，上（12）月28日可傳染期間台中搭捷運、高鐵及在烏日區一家宴會餐廳。（衛生局提供）

衛生局公佈北部境外移入的30多歲男性麻疹確診個案到台中足跡，上（12）月28日可傳染期間台中搭捷運、高鐵及在烏日區一家宴會餐廳。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全球麻疹疫情爆發！台中市衛生局今（4）天公佈，昨晚晚接獲通報一例北部境外移入的30多歲男性麻疹確診個案，曾於上（12）月28日可傳染期間台中搭捷運、高鐵及在烏日區一家宴會餐廳，提醒民眾提高警覺，如有足跡重疊，務必落實自主健康監測，若出現疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

衛生局表示，此案為外縣市確診個案，由外縣市衛生單位調查足跡並匡列接觸者，在上（12）月28日上午搭乘捷運文心櫻花站至台中高鐵站，並到烏日的臻愛花園飯店待了4個半小時，下午搭乘高鐵從台中到台北，乘坐0568車次第2車廂。

衛生局提醒，民眾若有與該案足跡重疊並出現出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫診治。

衛生局指出，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗是預防麻疹最有效的方法，近期東南亞及國內麻疹疫情有升溫趨勢，請市民朋友避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

另提醒台中市各級醫療院所於民眾就醫時應落實TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及群聚史）等資訊詢問，臨床醫師如果發現病人具有出疹、發燒，同時有咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請儘速協助病人適當隔離，並於24小時內完成通報，以利衛生單位爭取防治時效，避免疫情擴大。

衛生局呼籲，歲末參與各類活動或出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，返家或回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

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