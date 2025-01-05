健康網》用電鍋就可做出「義式小米飯」！大人小孩都適合

「小米炊飯」吃起來口感綿滑、香氣滿滿，兒童長輩都適合。（圖取自農糧署臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信許多人都有吃過小米，其實用電鍋就能輕鬆做出，義式的小米飯喔！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享「小米炊飯」作法，吃起來口感綿滑、香氣滿滿，兒童長輩都適合。小米地分布台東、屏東等地，為全榖雜糧，不含麩質，富含色胺酸、維生素B群、纖維等營養。

營養豐富 好料理

農糧署指出，國產小米以台東、屏東為主要產地，脫殼可食用，保留完整的色胺酸、維生素B群等營養成分，更是「無麩質」的全榖雜糧好選擇。除了用於釀酒、搗麻糬，小米也可運用西式料理手法，搭配白米、洋蔥、奶油等食材，燉煮為營養可口的小米炊飯。

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農糧署指出，國產小米脫殼可食用，保留完整的色胺酸、維生素B群等營養成分，更是「無麩質」的全榖雜糧好選擇；示意圖。（圖取自freepik）

小米炊飯

●準備材料（2人份）

小米3/4米杯、白米1/4米杯、清水1/4米杯、雞高湯1/2塊、洋蔥1顆（切碎炒至半透）、奶油20克、菠菜1把、橄欖油、鹽、胡椒適量。

●製作方法

1.所有食材入鍋中，炒出香氣。

2.再放入電鍋，外鍋1杯水，烹煮25分鐘。

3.跳出後再燜10分鐘，攪拌後即完成。

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