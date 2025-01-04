健康網》孩子在學校沒朋友怎麼辦？ 心理師曝4招提升社交能力

心理師建議家長們耐心傾聽、多鼓勵孩子們參加團體活動，有助於增進孩子的社交能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我的孩子在學校沒朋友，怎麼辦？」這是許多家長共同的心聲。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新，在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」指出，孩子在人際互動中遭遇困難，不僅可能影響自信心，還可能對學業和情緒發展帶來挑戰，建議家長們耐心傾聽、多鼓勵孩子們參加團體活動，有助於增進孩子的社交能力。

黃閎新表示，孩子的人際關係問題往往是多方面因素共同作用的結果，有些孩子可能欠缺基本的溝通技巧，不知道如何與他人建立連結或解決衝突；家庭環境的影響也不容忽視，父母的教育方式、家庭氛圍是否和諧，都會對孩子的社交能力產生深遠影響。

請繼續往下閱讀...

4招提升孩子人際關係

1.教導孩子基本的社交技巧：例如傾聽他人、清楚表達自己的想法，並嘗試用同理心理解別人的感受。這些是孩子建立友誼的重要技巧，例如引導孩子進行角色扮演，模擬常見的社交場景，能有效增強他們的自信心。

2.鼓勵孩子參與團體活動：像是球隊、音樂班、社團或任何社區活動，提供更多與他人互動的機會。參加這些活動不僅有助於他們找到志趣相投的朋友，還能培養合作能力和團隊精神。

3.家長以身作則：展示良好的人際互動，例如，在家庭聚會或日常社交中，示範如何熱情問候與表達關懷、討論怎麼解決問題、因應尷尬的對話，讓孩子從中學習。

4.情緒支持是關鍵：面對社交挫折，家長應該耐心傾聽孩子的感受，幫助他們分析問題並提出解決方案，而不是急於責備或干涉。創造一個安全、開放的家庭氛圍，讓孩子自在地分享經驗和困難，才能讓他們在人際關係的成長中感到被支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法