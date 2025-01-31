健康網》腫脹、疲勞不只是胖！ 醫示警：5警訊小心代謝失衡

即使充足睡眠後仍感到乏力，做簡單活動就容易喘，也要小心代謝出問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節期間免不了大魚大肉等豐盛佳餚，加上糖果瓜子等零嘴消磨時間，不少人過個年就發現體重增加，但醫師提醒，若年後出現手腳及臉部腫脹未退、異常疲倦、胃腸不適、體重快速波動，以及皮膚變得乾燥粗糙等5警訊，小心是身體代謝異常，應及早就醫診治。

美兆健檢診所內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁指出，許多人在過年後發現自己「腫了一圈」，第1個想到的往往是體重增加。但有些腫脹可能並非單純的體脂肪增加，而是代謝異常所致。

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過年後，發現自己「腫了一圈」，結果體重沒有增加，小心代謝異常；示意圖。（圖擷取自freepik）

林素菁解釋，過量攝取鹽分、糖分和脂肪，容易引發體內的水分滯留、血糖波動以及脂肪代謝異常，導致身體看起來浮腫，並伴隨容易疲勞或胃腸不適等症狀。

糖尿病、高血壓或高血脂等三高患者容易在年節期間，因飲食失控而引發健康問題；即便是身體看似健康的年輕人，若在年節期間飲食失控，代謝壓力累積後，也可能出現健康危機。

5症狀 恐是代謝出問題

林素菁表示，如果在年節後出現以下警訊，應該更加關注自己的代謝健康。

●腫脹未退：假期後數天，手指、腳踝或臉部的浮腫仍未消失。

●異常疲倦：即使充足睡眠後仍感到乏力，做簡單活動就容易喘。

●胃腸不適：頻繁感到腹脹、消化不良或排便異常。

●體重快速波動：短時間內體重明顯增加或減少。

●皮膚異常：皮膚變得乾燥粗糙，甚至出現色素沉澱或癢疹。

皮膚變得乾燥粗糙，甚至出現色素沉澱或癢疹，也要小心；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

林素菁提醒，這些表面症狀往往反映出內在代謝問題，應及時調整生活習慣，必要時尋求專業醫療建議。

春節5注意 確保代謝健康

為了在年節期間保持代謝健康，醫師也特別提供以下

●控制飲食分量：避免一次攝取過多高鹽、高糖、高脂食物，適量搭配蔬菜水果。

●多喝水：幫助代謝廢物排出體外，減少水腫發生。

●適度運動：即使是假期，也應保持每日30分鐘的輕度運動，如散步或瑜伽。

即使在假期，也應每日做30分鐘的輕度運動，例如瑜伽等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●避免久坐：坐著聊天時，每30分鐘起身走動，促進血液循環。

●關注身體變化：留意體重波動與不適症狀，若警訊持續，務必及早就醫。

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