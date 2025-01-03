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健康網》眼皮沉重、莫名大小眼 醫：恐是「肌無力症」警訊

2025/01/03 19:28

醫師指出，眼皮沉重、大小眼、視線模糊甚至複視情形，可能是「肌無力症」的症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，眼皮沉重、大小眼、視線模糊甚至複視情形，可能是「肌無力症」的症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼皮沉重到無法睜開眼、莫名大小眼、視線模糊甚至出現複視情形，看起來眼科疾病，但對有些人來說，這也可能是「肌無力症」的警訊！陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，肌無力症屬於自體免疫疾病，不僅影響眼部肌肉，在嚴重情況下，呼吸肌受影響還可能導致呼吸衰竭。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文說明，肌無力症（Myasthenia Gravis）因免疫系統攻擊神經與肌肉間的連結，導致神經信號無法正常傳遞，引起肌肉無力。疾病的特徵是肌肉使用後疲乏、休息後改善，但隨病情進展，症狀可能變得持續且嚴重。

肌無力症症狀

謝炳賢說，肌無力症的症狀會因影響不同部位的肌肉而有所不同，症狀通常在起伏不定，長時間使用某些肌肉後會較為明顯，也可能在休息後就有所緩解。

●眼部症狀：眼皮下垂（單側或雙側）、複視、眼球運動受限。

●全身性無力：吞嚥困難、說話模糊、手臂或腿部肌肉無力。

●呼吸困難：在嚴重情況下，呼吸肌受影響可能導致呼吸衰竭。

肌無力症日常照護

●調整生活作息：避免過度勞累，規律休息，以減輕肌肉疲勞。

●保持良好的飲食習慣：選擇易吞嚥的食物、減少嗆咳機會，避免長時間咀嚼以減少疲勞感。

●避免感染：感冒或感染可能加重症狀，需保持良好的衛生習慣並及時就醫。

●注意用藥：某些藥物可能影響肌無力症，需向醫師確認安全用藥清單。

肌無力症治療

謝炳賢表示，目前以藥物或手術治療為主。藥物部分常用乙醯膽鹼抑制劑（俗稱大力丸）或類固醇，以減少免疫系統對神經的攻擊；若是出現較危急的狀況，會使用血漿置換術來快速清除體內的致病抗體；如有合併胸腺腫瘤的患者，則考慮進一步採取切除手術。

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