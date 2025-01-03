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健康網》15個快樂習慣！ 營養師：「它」降7％罹憂鬱症機率

2025/01/03 16:41

營養師分享15個讓人快樂的習慣，其中，走進大自然能降低7%得到憂鬱症的機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享15個讓人快樂的習慣，其中，走進大自然能降低7%得到憂鬱症的機率；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕我們每天都會累積許多情緒，正面、負面皆有，既然開心是一天、不開心也是一天，何不開心的過呢？營養師程涵宇分享15個讓人快樂的習慣：常微笑、走動、充足睡眠、冥想、走進大自然、少吃加工物、深呼吸、接受不完美、和朋友見面等。她進一步分享，走進大自然可以降低7%得到憂鬱症的機率。

程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」及網頁發文表示，世界就像一座大型遊樂場，我們要學著做自己、充滿自信的向前走，別把煩惱帶上床睡覺。她說，既然快樂是一種選擇，那麼，只要每天堅持多一點點快樂，幸福感就會悄悄累積。

15個讓人快樂的習慣

1.常常微笑：微笑會讓大腦釋放快樂荷爾蒙多巴胺，讓人感到快樂幸福。有研究發現，臉部的表情會對心情產生影響，微笑不只讓自己快樂，還能感染給別人，試著多笑幾次。

2. 走走動動：動動身體、流流汗，不僅是為了維持身材，也是保持愉快心情的好方法，不一定要是激烈的運動，可能是吃飽飯到外面散個步，或是睡前做個伸展運動，這些都很棒。

3. 充足睡眠：充足的睡眠能夠降低心臟病、糖尿病、憂鬱症等慢性病的風險，建議每天睡足7小時，讓精神滿分、心情也亮晶晶。

4. 少吃加工、油炸物：加工油炸食物通常都高油高熱量，雖然可以在短時間獲得能量與愉悅的心情，但吃完之後往往伴隨著身體沉重還有情緒失落感。程涵宇建議，平常多吃健康的食物，增強身體的保護力，快樂更持久。

5. 走進大自然：研究發現，每個禮拜花30分鐘以上和綠色植物接觸，可以降低7%得到憂鬱症的機率、提升好心情，此外，還能降低9%得到高血壓的風險。

6. 和朋友見面：和朋友在一起能夠讓原本不開心的情緒化解。研究也發現，和人有交流的社會關係，能夠令人感到快樂，毛小孩的陪伴也有相同的效果。

營養師說，和人有交流的社會關係，能夠令人感到快樂，所以和朋友見面是個好方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師說，和人有交流的社會關係，能夠令人感到快樂，所以和朋友見面是個好方法；圖為情境照。（圖取自freepik）

7.接受不完美，人生不必100分：沒有人是100分的，也沒有人能無時無刻的快樂，感到失落也很正常，每個人都會有低潮或是挫折的時候，並不用因此感到不堪，還試圖假裝快樂。接受自己不快樂的感覺，轉而將注意力放在「如何改善」這種感覺，怎麼做才能讓心情變好，久而久之快樂也會成為習慣。

8. 放下手機：離開螢幕、遠離「科技冷漠」，找回生活的小確幸。

9. 深呼吸：緊張、焦慮都會讓心跳加速、呼吸變得不順。研究發現，適時深呼吸、調整呼吸頻率，可以減緩壓力、焦慮還有憤怒的情緒。

10. 冥想：冥想其實是一種整理思緒的方式，還能夠刺激多巴胺和腦內啡的釋放，是一種讓心靈得到安慰、重整的方式，每天5分鐘靜心，讓大腦回春，讓心靈放個假。

營養師表示，冥想能夠刺激多巴胺和腦內啡的釋放，讓大腦回春；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，冥想能夠刺激多巴胺和腦內啡的釋放，讓大腦回春；圖為情境照。（圖取自freepik）

11. 找到放鬆的方法：在忙碌的生活中，很容易忙起來就忘記要放鬆，不管是泡個熱水澡、看場喜歡的電影，吃頓美食都好，找到自己能夠放鬆的方法，除了是調節壓力必備，也是讓自己快樂的好習慣。

12. 和自己對話：花點時間、靜下來和自己說說話，問問自己最近好不好、快不快樂？也藉這個機會更認識自己，更了解自己想什麼。

13. 照顧好身體：健康就是快樂的基石，有健康的身體才有快樂的生活。

14. 計畫旅行：研究發現，適當地給自己放個假，規劃一趟小旅行對身心靈都有好處。研究還發現，不僅僅是假期本身減經了壓力，在計畫旅行的前幾週，也會有類似的放鬆效果，快樂指數提升。

15. 尋求專業治療：試過很多方法卻還是卡關，就找專業醫師、心理師吧，他們可以幫助我們找到新的出口。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

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