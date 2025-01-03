澎湖風茹茶清熱解暑 機能性登國際期刊

農業部高雄農改場與茶及飲料作物改良場合作，嘗試將澎湖風茹草以蒸菁技術製茶，創造淡雅清新口感，盼吸引年輕族群喜愛。（農業部提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕你喝過澎湖特產「風茹茶」嗎？農業部高雄區農業改良場跨域合作，研究傳統當地特色作物「香茹」（又稱風茹）熬煮的飲品，並嘗試蒸菁技術製茶，擴大年輕客群，帶動農民收益，更指出研究證實，風茹乾草含有多種綠原酸及類黃酮等成分，機能性已獲科學論證並發表於國際期刊，是清熱解暑的天然選擇。

高雄農改場場長羅正宗表示，澎湖的夏季炎熱，風茹茶有助於清涼解暑、促進代謝，再加上澎湖地區特殊的環境，進一步提升了風茹茶的機能性和獨特風味，也使得喝風茹茶成為澎湖文化的一部分。

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羅正宗說，傳統風茹茶以熬煮方式製作，冷水煮沸後再轉小火熬煮，現在則發展為茶包沖泡，除單方風味外，也開發出如風茹菊花茶、黑糖口味等複方風味飲品等多樣形式。此外，高雄農改場與農業部茶及飲料作物改良場跨域合作，嘗試以蒸菁技術製作風茹「茶」，讓年輕族群也能接受這淡雅清新的飲品，藉以擴大客群及原物料的需求，帶動農民收益。

高雄農改場表示，市面上的風茹產品，原料皆百分之百來自國產香茹。而為提升香茹機能性成分，該場正在發展香茹周年生產技術及自動化控制技術，期望能達到宿根性香茹蓄積機能性成分與減工增產的目的。

此外，透過採行優良農業操作規範（GAP），結合保健食品原料的生產理念，讓風茹茶的原料生產更加科學化、現代化，進一步提升其市場競爭力。盼透過風茹茶，促進澎湖在地的農業與觀光發展，也讓風茹茶被廣泛認識與喜愛，成為更多人生活中的健康選擇。

農業部高雄區農業改良場跨域合作，研究澎湖傳統特色作物「香茹」（又稱風茹）熬煮的飲品「風茹茶」，含有多種綠原酸及類黃酮等成分，是清熱解暑的天然選擇。（農業部提供）

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