健康網》快樂是富人專屬？研究：買禮送人最快樂

到了節慶消費旺季，不少與消費相關的心理學研究出爐。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕跨年假期剛過，緊接著迎接農曆春節，不論是跨年跑趴或是新春送禮，免不了要花錢。以心理學角度來看，未來快樂可能會成為有錢人的專利。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」分享，很多人都會需要額外花錢來「體驗快樂」，而且要感到持續的快樂，你要很常「送人家東西」。為他人花錢比為自己花錢更讓自己快樂，快樂恐漸漸成為屬於有錢人的專利。

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姜冠宇分享一篇很有趣的心理學研究：近期刊登《傳播心理學》的研究，調查了日常生活中消費選擇的情緒影響。從澳洲、巴西、加拿大、印尼、肯亞、英國、及美國等地，共招募 200 位參與者。

參與者每人獲得1萬美元，並在三個月內花完。並分為兩組：「公開組」，可對外分享花費經驗；「私下組」需維持低調，不對外公開參與此研究。另有100位對照組未分配金錢，也未記錄消費，但須定期填寫主觀幸福感。

研究主要發現：有私下捐贈或送禮者，快樂更顯著。比在「公開分享」情況下感受到更幸福，公開行為可能導致外部評價或動機混淆。另方面，花在體驗、他人、個人成長的消費：普遍更快樂，包含經驗型消費（如旅行、演唱會、特別聚餐）與捐款給慈善組織、購買禮物和購買體驗，是幸福感最高的。在個人照護和教育上的支出也帶來了更大的幸福感。

研究也顯示，一旦找到最能帶來愉悅的花費類型，可讓個體在接下來幾個月中（時間中追蹤3個月與6個月表現）維持更高的主觀幸福感。另外諷刺的是，個人照護指的是美容護理、健身、按摩和衛生用品、保健用品，而不是疾病方面的支出。也就是說，為醫療支出，是被認為「不快樂的」。

同時研究更發現，經濟水平的差異也會影響人的想法：高收入國家，如美國、加拿大、英國、澳洲等，花錢「買時間」（如請人幫忙做家事）或「買禮物」的快樂提升較明顯。低收入國家，如印尼、肯亞、巴西部分族群，花錢在「住房」與「償還債務」上快樂提升更明顯。顯示每個人所處經濟環境不同，花費結構及需求也不同，需根據實際生活情況才可產生最大幸福感。

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