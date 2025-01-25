過年「藥」有準備！ 藥師分享春節備藥清單

藥師分享春節「備藥清單」，幫助民眾應對各種常見不適。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2025）年春節有9天連假，民眾忙著與家人團聚或外出旅行，但大魚大肉的聚會、以及流感與新冠病毒的威脅，突發狀況隨時可能發生，為了讓假期過得更安心，社區藥局藥師李懿軒特別分享了一份「備藥清單」，幫助民眾應對各種常見不適。

李懿軒建議，春節居家必備的第一類藥品是「腸胃用藥」，過年期間，難免會大快朵頤、吃得豐富，腸胃可能因此抗議。為此應準備胃藥、腸胃藥或酵素等消化輔助藥物，避免脹氣、腹瀉等不適。

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接著可準備「流感與呼吸道藥物」。李懿軒說，冬季是流感與上呼吸道感染的高峰期，家中應備解熱鎮痛劑、抗組織胺等，可緩解發燒、鼻塞、喉嚨痛等症狀的藥物，當發現症狀時，及早服用可減輕不適。

過年期間，不少人會返鄉或出遊，長途搭車、搭飛機、搭船的過程中，暈車困擾時常來襲。李懿軒提醒，暈車藥最好在出發前1到2小時服用，並注意藥效的持續時間，有些藥物需要每8小時服用一次，而有些則能維持12小時，長途旅行時，記得準備足夠的藥量。此外，對於小朋友來說，可以選擇糖漿劑型或低劑量的暈車藥，使用前務必確認是否適合兒童服用。

李懿軒也分享，過年期間想要找到營業中的藥局其實不難，民眾可以透過兩個管道來確認藥局營業時間。第一，使用健保署的「健保藥局查詢系統」，大部分藥局會在春節前登錄營業時間。第二，民眾也可以提前向自己平日常去的藥局詢問，或留意店內公告，許多縣市的藥局在春節期間不打烊，為民眾提供不間斷的服務，讓大家能安心過年。

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