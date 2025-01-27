過年NG話題不要來！ 專家曝：掌握話題主導權是關鍵！

新年與家人聚餐，一不小心原本熱鬧的團聚可能瞬間變成壓力現場，專家建議，破解尷尬提問的關鍵就在於掌握話題主導權。 圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕農曆春節家族聚會總少不了「年終獎金領多少」、「什麼時候結婚生小孩」這類讓人翻白眼的NG話題，一不小心原本熱鬧的團聚可能瞬間變成壓力現場，怎麼破解這些尷尬提問？專家分享，關鍵就在於掌握話題主導權！

台灣社會心理復健協會理事長張自強指出，親友的提問其實多是為了填補聊天空檔，並非有意施壓，因此善用話題主導權，主動開啟話題，表達對長輩的健康，不僅能化解自己的壓力，還能促進良性互動，如果真的碰上不想回答的問題，帶著微笑禮貌拒答，表達不適，也是一種直接且不失禮的好方法。

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當被問到「什麼時候結婚？、什麼時候生小孩？」，張自強說，其實可以模糊應答「等想生的時候就會生了喔！」不需要給出具體答案，也可用「我最近也在想，生小孩究竟要花多少錢？你覺得呢？」將話題焦點轉移，輕輕鬆鬆將話題帶過，也不會傷及感情。

張自強指出，面對長輩「好意」提問，許多晚輩總是心慌，擔心被比較、被評價而引發反感，建議可先做好心理建設，了解長輩通常只是想藉此表達關心。當遇上不同觀點、容易引發爭執的話題時，像是政治議題、個人價值觀等，建議避免直接評論，或以輕鬆幽默的方式化解。

過年壓力多，張自強指出，除了NG話題，像是經濟負擔也是一大挑戰，過年除了要包紅包給父母，還得應付遠房親戚孩子的紅包，聚餐費用分攤也常讓人頭痛。其實這些壓力可透過事先規劃來減輕。他建議，先確定好紅包對象，根據自己的預算安排紅包金額，並與家人協商好聚餐費用，這樣可以大大減少臨時的負擔。

張自強強調，過年是難得的長假，除了增進親友間的情感，適當的休息也很重要，適時拒絕不必要的聚會，給自己留點空間，才能過個輕鬆愉快的舒心好年。

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