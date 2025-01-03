健康網》10現象示警「預兆偏頭痛」！ 醫給5建議改善

醫師列出偏頭痛常見10種預兆，閃光、盲點、鋸齒形圖案、物體變形、暫時性失明、刺痛感、單側手腳麻痺、說話困難、肌無力、頭暈；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有過頭痛發作前，眼前突然出現閃光或視野模糊？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，這現象是偏頭痛的一種「預兆」，醫學上稱為「預兆偏頭痛」（Migraine with aura）。她列出常見的10預兆，閃光、盲點、鋸齒形圖案、物體變形、暫時性失明、刺痛感、單側手腳麻痺、說話困難、肌無力、頭暈。另外，她也給出5個建議幫助改善，記錄發作頻率、立即休息、避免已知觸發因素、養成好習慣、精油芳療。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，預兆偏頭痛指的是在偏頭痛發作前，神經系統發出的一些警訊，通常表現為「視覺上的變化」。大約有20-30%的偏頭痛患者會經歷這種「預兆」現象，這些症状通常是暫時性的，通常持續5-60分鐘不等，接著偏頭痛才會開始發作。

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陳潔雯說，科學家認為「預兆」是因為大腦出現皮層擴散抑制（cortical spreading depression） 的現象，而這種變化會影響人的視覺、感覺或語言等神經功能，就像暴風雨前的閃電，預警著頭痛即將來臨。

偏頭痛10預兆

●閃光：眼前突然出現閃光、亮點、波動的光影或像閃電般的光線。

●盲點：視野中出現模糊、黑點或暫時性的盲區，使視線範圍受限。

●鋸齒形圖案：看到鋸齒狀的線條或圖案。

●物體變形或扭曲：物體看起來變形或扭曲。

●暫時性失明：短暫的視力喪失。

●麻木或刺痛感：身體某些部位出現刺痛、麻木，通常是針刺感????。

●單側手腳麻痺：一側的手腳出現麻痺或刺痛感。

●說話困難或含糊不清：出現語言困難，例如：口齒不清。

●肌肉無力：感覺肌肉無力或無法正常運動。

●頭暈或平衡問題：感到暫時性的頭暈目眩或出現平衡困難。

醫師表示，若有暫時性的頭暈或平衡困難也可能是偏頭痛的一種預兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

預兆偏頭痛 依嚴重程度分2類

1.急性治療：主要用來緩解發作時的不適，包括一般止痛藥、特殊的偏頭痛藥物，必要時也會搭配抗噁心的藥物。

2.預防性治療：目的是要減少頭痛發作的次數和降低嚴重度。醫師可能會視情況使用β-阻滯劑、抗抑鬱藥物或抗癲癇藥物等。這些藥物都需要在醫師的評估和指導下使用，千萬不要自行服用。

給預兆偏頭痛患者的5建議

●記錄發作頻率與誘發因素：透過記錄每次的偏頭痛發作，可以更清楚地找到哪些情況容易引發預兆偏頭痛，像是壓力、飲食或環境光線等。

●立即休息：一旦感覺到遇兆出現，立即找個安靜的地方休息，閉上眼睛、放鬆，讓自己進入較放鬆的狀態，減輕即將到來的頭痛強度。

●避免已知的觸發因素：許多偏頭痛患者對咖啡因、紅酒、或強光特別敏感，平日避免接觸這些因素可幫助減少偏頭痛的發作機率。

●養成良好習慣：維持規律的作息、適度運動、冥想，不僅能幫助人體紓解壓力，也是避免偏頭痛最簡單有效的方法。

●精油芳療：輔助舒緩偏頭痛帶來的不舒感，特別適合壓力或疲勞引起的情況。可考慮如薰衣草、薄荷或洋甘菊的天然精油，稀釋後輕輕按摩太陽穴或後頸部，或透過擴香、熱敷深呼吸放鬆效果。記得少量使用，避免過度刺激。

陳潔雯提醒，預兆偏頭痛雖然可能會影響日常生活，但只要及早了解自己的症狀、尋求適合的因應方法，就能更有效管理偏頭痛的困擾。當症狀頻繁或加重時，建議諮詢專業醫師，以尋求適合的治療方案。

醫師建議，預兆偏頭痛者可以採精油芳療改善，選擇如薰衣草、薄荷或洋甘菊的天然精油；示意圖。（圖取自photoAC）

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