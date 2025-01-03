健康網》1圖收18種綠色食物！ 營養師：能排毒、清腸好處多

高敏敏表示，綠色食物好處多，能排毒、清腸、控醣、降脂；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來我們常聽到多吃「彩虹飲食」有益身體健康！營養師高敏敏在臉書專頁分享，彩虹食物中，綠色食物好處多，有排毒、清腸、控醣、降脂等功效。她接著分享含有18種綠色食物的熱量圖鑑，幫助民眾吃得健康又安心。

高敏敏將18種綠色食物以每份100公克來做熱量計算，熱量最高為綠豆，344大卡；熱量最低為綠茶，0大卡，民眾可以自行選擇適合自己的食物進行搭配。

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高敏敏分享綠色食物圖鑑熱量及功效。（圖取自高敏敏臉書）

高膳食纖維助排便

●綠豆（344kcal）：豐富膳食纖維幫助排便，多醣成份可降低小腸對膽固醇的吸收。

●酪梨（65kcal）：豐富油脂幫助排便順暢，其中的β-穀固醇也能降膽固醇。

●奇異果（56kcal）：豐富膳食纖維有助於腸道蠕動，高含量的維生素C還能抗發炎、增強免疫力。

●四季豆（30kcal）：豐富膳食纖維幫助排便順暢，還能降血壓、護血管。

●地瓜葉（28kcal）：豐富膳食纖維幫助維持排便順暢，還能降血壓、護血管。

●各式綠色蔬菜（25kcal）：豐富膳食纖維幫助維持排便順暢，還能降血壓、護血管。

促進心血管健康

●毛豆（137kcal）：大豆異黃酮、卵磷脂保護血管健康，降低壞膽固醇。

●青椒（29kcal）：槲皮素、類黃酮預防動脈硬化。

●空心菜（22kcal）：鉀、菸鹼酸幫助降低膽固醇、護血管。

●綠茶（0kcal）：兒茶素、茶多酚維持心血管健康。

●小黃瓜（13kcal）：瓜胺酸、吡嗪有調節血壓、護血管的功效。

●綠葡萄（58kcal）：富含鉀離子，有助於降低血壓、消水腫。

●棗子（43kcal）：富含鉀離子，有助於降低血壓、消水腫。

●絲瓜（19kcal）：富含鉀離子，有助於降低血壓、消水腫。

●秋葵（36kcal）：豐富果膠、纖維幫助降血壓、調節消化道。

●苦瓜（20kcal）：三萜類化合物維持血糖穩定，降低血脂血壓。

高敏敏指出，許多綠色食物能促進心血管健康，像秋葵即豐富果膠、纖維，能幫助降血壓；示意圖。（圖取自photoAC）

增強免疫力與抗氧化

●芭樂（38kcal）：豐富維生素C可抗氧化、養顏美容、增強免疫力。

●花椰菜（23kcal）：類黃酮能增強血管壁彈性。

高敏敏表示，其實綠色蔬果不僅可以讓人體排便順暢，也可以減緩糖分的吸收速度，避免血糖像雲霄飛車一樣忽高忽低，飯前吃點富含膳食纖維的蔬果也可以增加飽足感，還能避免後續的大餐吃太多。

她提醒，不只綠色蔬菜很重要，各色蔬果都有很重要的營養素，所以在煮飯的時候也要特別注重色彩搭配，遵從彩虹色彩的飲食法，各種顏色都來一點，就能有效維持身體健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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