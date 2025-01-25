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健康網》年節掃除防「過敏性鼻炎」攪局 醫授7招增防護力

2025/01/25 09:31

春節大掃除時應配戴口罩，避免直接接觸塵蟎與灰塵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

春節大掃除時應配戴口罩，避免直接接觸塵蟎與灰塵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕採買年貨、大掃除、迎接親友到訪，以便歡度農曆春節來臨時，偏偏過敏性瞄炎大發作，既不舒服也很掃興，醫師特別授7招增加防護力，配戴口罩、處理寢具、空氣淨化、生理鹽水沖洗鼻腔、適量藥物、保持室內適溫與濕度，以及多攝取富含維生素C的水果，有助於避免過敏性鼻炎大發作，破壞過年好心情。

美兆健檢診所耳鼻喉科醫師成和平指出，冬季與農曆新年期間是過敏性鼻炎高發的時期，塵蟎與氣候變化等因素成為主要誘因，對於敏感體質的人更是不容忽視的健康威脅。

冬季低溫與新年 過敏發作高峰期

成和平表示，冬季寒冷乾燥的氣候以及節日期間頻繁的大掃除，都是導致過敏性鼻炎發作的重要因素。其中低溫環境容易使鼻腔黏膜變得脆弱，加上年節期間家中塵蟎因大掃除而被攪動，過敏原濃度急劇上升，導致過敏性鼻炎患者的症狀更加嚴重。除了塵蟎，空氣中的花粉、黴菌孢子以及寵物毛髮也是潛在的過敏原。

冬季寒冷乾燥的氣候以及節日期間頻繁的大掃除，都是導致過敏性鼻炎發作的重要因素；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

冬季寒冷乾燥的氣候以及節日期間頻繁的大掃除，都是導致過敏性鼻炎發作的重要因素；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

過敏性鼻炎常見症狀 老人、兒童需注意

過敏性鼻炎的典型症狀包括頻繁打噴嚏、流鼻水、鼻塞以及鼻癢。成和平表示，這些症狀可能對日常生活造成干擾，例如睡眠品質下降、注意力無法集中等。

此外，過敏性鼻炎在特定族群中尤為常見，包括對塵蟎或花粉高度敏感的族群、有過敏家族史的個體，以及長時間處於密閉或空氣品質較差環境中的人群。兒童和老年人因免疫系統較為脆弱，亦是需要特別關注的對象。

減少過敏原暴露 改善生活環境

為了讓全家人都能安心迎接春節，醫師建議可以這樣做。

●配戴口罩：春節大掃除時應配戴口罩，避免直接接觸塵蟎與灰塵。

●寢具處理：每週清洗床單、枕頭套，並使用防蟎套，以降低塵蟎暴露。

●空氣淨化：使用空氣清淨機過濾過敏原，特別是臥室與客廳等主要活動空間。

●生理鹽水沖洗：每日用生理鹽水沖洗鼻腔，有助於清除鼻腔內的過敏原，減輕鼻塞與不適感。

●適量藥物：根據醫師建議使用抗組織胺或鼻噴劑，緩解急性發作的症狀。但切勿過度依賴，應按需使用。

根據醫師建議使用抗組織胺或鼻噴劑，緩解急性發作的症狀。但切勿過度依賴，應按需使用；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

根據醫師建議使用抗組織胺或鼻噴劑，緩解急性發作的症狀。但切勿過度依賴，應按需使用；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

●保持室內適溫與濕度：冬季室內建議維持18–22℃，濕度控制在50%以下，避免塵蟎滋生。

●飲食調整：避免攝取可能誘發過敏的食物，如堅果、海鮮等，並多攝取富含維生素C的水果，如橘子與奇異果，增強免疫力。

成和平表示，過敏性鼻炎雖然是常見疾病，但透過適當的預防與管理，可以顯著減輕症狀，並提升生活品質；若症狀持續惡化或影響日常生活，應儘早尋求醫師的評估與治療。

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